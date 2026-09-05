पुण्यात दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी DJ अंगावर कोसळला, ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू

पुण्यात दहिहंडीच्या उत्सवाला गालबोट लागलं असून डीजे अंगावर पडल्यानं एका ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. पिंपरी चिंचवडच्या जुनी सांगवी परिसरात ही दुर्घटना घडलीय. महिलेचा मृतदे शवविच्छेदनासाठी रुग्णलयात पाठवण्यात आलाय. दरम्यान, ऐन उत्सवात घडलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडालीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पिंपरी चिंचवडमध्ये जुनी सांगवी परिसरात दहीहंडीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यासाठी डीजेचा रॅक उभारला जात होता. रॅक उभारला जात असतानाच अचानक कोसळला. यावेळी डीजे एका महिलेच्या अंगावर पडून महिला गंभीर जखमी झाली. तिथं असलेल्यांनी तात्काळ महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं. पण उपचारावेळी महिलेचा मृत्यू झाला..कर्ज वसुलीसाठी महिलेचं अपहरण, विवस्त्र करत बनवला व्हिडीओ; २ महिलांसह तिघांवर गुन्हा दाखल.डीजे कोसळून महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आयोजकांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या होत्या का असं आता विचारलं जात आहे. दहीहंडीच्या आयोजक आणि डीजे मालकावर पोलीस काय कारवाई करणार याकडेही आता लक्ष लागून राहिलं आहे..गेल्या दोन आठवड्यापासून गणेशोत्सव आणि डीजे यावरून पुण्यासह महाराष्ट्रात उलट सुलट चर्चा होत आहेत. डीजेला विरोध केला जात आहे. यातच घडलेल्या या घटनेनंतर पुन्हा एकदा डीजेबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.