पुणे

Pune Noise Pollution: निर्बंध कागदावरच! पुण्यात दहीहंडीत डीजेचा दणदणाट, आवाज ९० डेसिबलपर्यंत

Pune Dahi Handi DJ Noise Hits 90 Decibels Despite Restrictions: ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठीचे पोलिसांचे आदेश आणि पर्यावरणीय नियम धाब्यावर बसवून दहीहंडी मंडळांकडून डीजे, ढोल-ताशांचा ८५ ते ९० डेसिबलपर्यंत गगनभेदी गोंगाट
Pune Dahi Handi DJ Sound Hits 90 Decibels As Loud Music And Dhol Tasha Breach Prescribed Noise Pollution Limits

Pune Dahi Handi DJ Sound Hits 90 Decibels As Loud Music And Dhol Tasha Breach Prescribed Noise Pollution Limits

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून ध्वनिप्रदूषणाबाबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस प्रशासनानेही कडक निर्बंध लागू केले होते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे यंदाच्या दहीहंडीच्या उत्सवात ‘डीजे’चा दणदणाट फारसा जाणवणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याचे ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आले आहे. डीजेबरोबरच ढोल-ताशांनीही आपली आवाजाची मर्यादा ओलांडली होती.

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