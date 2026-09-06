पुणे

Police Crackdown: पुण्यात ‘चार बेस, चार टॉप’ तरीही ध्वनिप्रदूषणाचा दणदणाट; ११०० मंडळांच्या ध्वनीची नोंद, नियमभंगावर कारवाई

मध्यवर्ती पुण्यात ‘चार बेस, चार टॉप’ नियमामुळे डीजेचा कर्णकर्कश आवाज काहीसा आटोक्यात; उपनगरांत मात्र ध्वनिवर्धकांचा आवाज ठरलेल्या डेसिबलपेक्षा अधिक, नागरिकांना रात्री उशिरापर्यंत त्रास
Four bass, four tops—but Pune suburbs still faced loud noise

Four bass, four tops—but Pune suburbs still faced loud noise

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : डीजेच्या दणदणाटाला पुणेकरांचा वाढता विरोध, पुणे पोलिसांनी घालून दिलेली ‘चार बेस, चार टॉप’ची मर्यादा आणि काही मंडळांनी स्वतःहून डीजेमुक्त दहीहंडी साजरी करण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे यंदा शहराच्या मध्यवर्ती भागात ध्वनिप्रदूषणाचा स्तर काहीसा नियंत्रणात राहिल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र, उपनगरांसह शहराच्या काही भागांत ‘चार बेस, चार टॉप’ची संख्या मर्यादित असली, तरी ध्वनिवर्धकांचा आवाज कर्णकर्कश पातळीवर पोहोचल्याचे दिसून आले.

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