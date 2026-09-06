Police Crackdown: पुण्यात ‘चार बेस, चार टॉप’ तरीही ध्वनिप्रदूषणाचा दणदणाट; ११०० मंडळांच्या ध्वनीची नोंद, नियमभंगावर कारवाई

पुणे : डीजेच्या दणदणाटाला पुणेकरांचा वाढता विरोध, पुणे पोलिसांनी घालून दिलेली ‘चार बेस, चार टॉप’ची मर्यादा आणि काही मंडळांनी स्वतःहून डीजेमुक्त दहीहंडी साजरी करण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे यंदा शहराच्या मध्यवर्ती भागात ध्वनिप्रदूषणाचा स्तर काहीसा नियंत्रणात राहिल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र, उपनगरांसह शहराच्या काही भागांत ‘चार बेस, चार टॉप’ची संख्या मर्यादित असली, तरी ध्वनिवर्धकांचा आवाज कर्णकर्कश पातळीवर पोहोचल्याचे दिसून आले..दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या शहरातील १ हजार १०० मंडळांच्या साऊंड सिस्टीमच्या ध्वनीची तीव्रता पोलिसांकडून नोंदविण्यात आली आहे. या नोंदींच्या आधारे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांची छाननी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवातील डीजेचा मुद्दा यंदा चांगलाच चर्चेत आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य पुणेकरांकडून डीजेच्या मोठ्या आवाजाला विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर रविवारी डीजेविरोधात मोठा मोर्चाही काढण्यात आला. त्यामुळे यंदाच्या उत्सवात डीजे आणि ध्वनिवर्धकांच्या वापरावर पोलिसांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले होते..दहीहंडी उत्सवापूर्वीच पुणे पोलिसांनी मंडळांसाठी ध्वनिवर्धक आणि डीजेच्या वापराबाबत नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार मंडळांना चार बेस आणि चार टॉप एवढीच मर्यादा घालून देण्यात आली होती. त्याचबरोबर ध्वनिप्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादेचे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मंडळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही पोलिसांनी दिला होता..मध्यवर्ती भागात नियमांचे पालन ःपोलिसांच्या सूचनांचा परिणाम शहराच्या मध्यवर्ती भागात तुलनेने अधिक दिसून आला. अनेक मंडळांनी ‘चार बेस, चार टॉप’ची मर्यादा पाळण्याबरोबरच ध्वनीची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काही मंडळांनी तर डीजेचा वापर पूर्णपणे टाळून पारंपरिक पद्धतीने दहीहंडी उत्सव साजरा केला. त्यामुळे मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्त्यांवर दरवर्षी जाणवणारा डीजेचा कर्णकर्कश आवाज यंदा काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसले..उपनगरांत मात्र नियमांना हरताळ ःमध्यवर्ती भागाच्या तुलनेत उपनगरांतील काही भागांत मात्र वेगळे चित्र दिसून आले. ‘चार बेस, चार टॉप’ची संख्या मर्यादित असतानाही ध्वनिवर्धकांचा आवाज मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत परिसरात कर्णकर्कश आवाजाचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागला. संख्येची मर्यादा पाळली असली तरी निर्धारित डेसिबलपेक्षा अधिक आवाज केल्यास ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ साऊंड सिस्टीमची संख्या कमी ठेवणे पुरेसे नसून, ध्वनीची पातळीही निर्धारित मर्यादेत ठेवणे बंधनकारक आहे..नोंदीच्या अहवालावरून होणार कारवाई ःदहीहंडी उत्सवादरम्यान पुणे पोलिसांनी शहरातील सुमारे १ हजार १०० मंडळांच्या आवाजाची नोंदी घेतले. यामध्ये संबंधित ठिकाणी ध्वनीची तीव्रता किती होती, याची नोंद करण्यात आली आहे. आता या नोंदींचे परीक्षण करून निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्या मंडळांची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर नियमभंग करणाऱ्या मंडळांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासह अन्य कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..गणेशोत्सवासाठी पोलिसांची रंगीत तालीम ःदहीहंडी उत्सवातील कारवाईकडे आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे. गणेशोत्सवात डीजे आणि ध्वनिवर्धकांच्या वापरावरून दरवर्षी वाद निर्माण होतात. यंदा डीजेच्या आवाजाविरोधात नागरिकांमध्ये असलेला रोष लक्षात घेता पोलिसांनी दहीहंडीपासूनच ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दहीहंडी उत्सवातील कारवाई ही गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.