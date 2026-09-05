Vidyanand Bapat : पुण्यात दहीहंडी उत्सवात विद्यानंद बापट यांचा AI व्हिडिओ, मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावला

पुणे : दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील एका मंडळाने लावलेल्या स्क्रीनवरील एआय व्हिडिओची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या व्हिडिओमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट नाचताना दाखवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्या मागील बाजूस प्रसिद्ध ‘मिस्टर बिन’ यांचा फोटोही वापरण्यात आला आहे. उत्सवादरम्यान प्रदर्शित करण्यात आलेला हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “बापट सुद्धा नाचले,” अशा स्वरूपाच्या कमेंट्सही अनेकांनी केल्या आहेत..दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची कडक भूमिकादरम्यान, दहीहंडी आणि आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी शहरातील ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. ध्वनिमर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे..आवाजाची पातळी तपासण्यासाठी विशेष पथकेउत्सवादरम्यान आवाजाची तीव्रता तपासण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून विशेष ‘डेसिबल मीटर’ पथके तैनात केली जाणार आहेत. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज आढळल्यास संबंधित मंडळ, डीजे चालक आणि डीजे मालकाविरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाईसोबतच संबंधित ध्वनिवर्धक उपकरणे जप्त करण्याची कारवाईही केली जाणार आहे. दहीहंडी उत्सवादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहरात चोख पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात येणार आहे..Sharad Pawar on Vidyanand Bapat: “विद्यानंद बापटांची भूमिका योग्य”; डीजे वादावर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य, हल्लेखोरांनाही सुनावलं .कोण आहेत विद्यानंद बापट?विद्यानंद बापट हे पुण्यातील नारायण पेठ परिसरात राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. गणेशोत्सव तसेच इतर सार्वजनिक उत्सवांमध्ये डीजे, लाउडस्पीकर आणि मोठ्या आवाजामुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका घेतल्याने सप्टेंबर २०२६ मध्ये ते चर्चेत आले.सुमारे ३७ वर्षांचे बापट मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील गोळप गावचे असून, गेल्या आठ ते नऊ वर्षांपासून पुण्यात वास्तव्यास आहेत. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली आहे. खासगी कंपनीत बीपीओ क्षेत्रात ते कार्यरत असून, त्यांचे बहुतांश काम वर्क फ्रॉम होम पद्धतीने चालते. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या पुरोगामी संघटनांच्या उपक्रमांशीही त्यांचा संबंध आहे. ते स्वतःला जागरूक नागरिक म्हणतात आणि नास्तिक असल्याचे सांगतात..गणेशोत्सवाच्या तयारीदरम्यान मांडली होती मागणीपुणे महानगरपालिकेच्या गणेशोत्सव २०२६ पूर्वतयारी बैठकीत बापट यांनी सार्वजनिक ठिकाणी डीजे आणि लाउडस्पीकरवर पूर्ण बंदीची मागणी केली होती. मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांना त्रास होतो, त्याचा आरोग्यावर परिणाम होतो आणि कायद्यानुसार तो सार्वजनिक उपद्रव ठरतो, अशी त्यांची भूमिका आहे. उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनीप्रदूषण योग्य ठरवता येणार नाही, असे ते म्हणतात. मात्र, आपला गणेशोत्सवाला विरोध नसून केवळ मोठ्या आवाजाला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. .३ सप्टेंबरला बापटांवर हल्ला३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुण्यातील टिळक रोडवर माध्यमांशी संवाद साधत असताना विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला झाला. संतोष चव्हाण यांनी त्यांना थप्पड मारल्याची ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली. या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार बापट यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे..Vidyanand Bapat : हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांचा पुणेकरांना महत्त्वाचा सवाल! ‘लष्कर-ए-उत्सव’चा उल्लेख.... ‘अॅड होमिनेम’ प्रकार काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.