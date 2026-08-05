पुणे

धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती

धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती
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धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (बुधवारी सायं. ५ पर्यंत)
धरण-क्षमता (टीएमसी)-आजचा साठा (टीएमसी)-टक्केवारी-पाऊस मिमी.-एकूण पाऊस मिमी.
- खडकवासला - १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०४ - ६८०
- पानशेत - १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - १८ - १,९९५
- वरसगाव - १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - १५ - १,८८४
- टेमघर - ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १८ - २,७३०
- पवना - ८.५१ - ८.३३ - ९७.८७ - १४ - २,५८९
- भामा आसखेड - ७.६७ - ७.६६ - ९९.८६ - ०० - ८९०
- वडिवळे - १.०७ - १.०४ - ९७.०१ - १० - २,३६०
- डिंभे - १२.५० - ११.९५ - ९५.६८ - ०० - १,०८९
- चासकमान - ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०१ - ९०५
- गुंजवणी - ३.६९ - ३.३६ - ९१.१६ - ०७ - १,७३०
- नीरा देवघर - ११.७३ - ११.४३ - ९७.४२ - १३ - १,६३०
- भाटघर - २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६
- वीर - ९.४१- ८.९७ - ९५.३५ - ०० - ३३८

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