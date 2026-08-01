Pune Dams : पुणे जिल्ह्याची तहान भागली, धरणे ओसंडली; वीर धरणातून विक्रमी विसर्ग, उजनी १०० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर

पुणे: वरुणराजाच्या दमदार कृपेने पुणे जिल्ह्याची पाण्याची चिंता अखेर मिटली आहे. जिल्ह्यातील सर्व छोटी, मोठी धरणे भरल्याने त्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. यामुळे बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हसू उमटले. एकीकडे पुणेकरांना वर्षभराचा दिलासा मिळाला, तर दुसरीकडे नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिल्याने धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .नीरा नदीला महापूरपरिंचे/वाल्हे : वीर धरणातून विक्रमी विसर्गामुळे नीरा नदीने रौद्ररूप धारण केले. ब्रिटिशकालीन पूल पाण्याखाली गेल्याने निर्माण झालेले विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. प्रशासनाने नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Pune Monsoon: पावसाचा ११९ वर्षांचा विक्रम, पुणे शहरात जुलैमध्ये ५२६ मिलिमीटर पावसाची नोंद.नाझरे धरण भरण्याची शक्यतामोरगाव : पुणे घाटमाथ्यावरील दमदार पावसाने बारामती व पुरंदर तालुक्यांना वरदान ठरलेले नाझरे धरण वेगाने भरत आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, धरण लवकरच ओव्हरफ्लो होण्याची शक्यता आहे..उजनीतून ८१ हजार क्युसेक विसर्गइंदापूर : घाटमाथ्यावरील दमदार पावसामुळे उजनी धरण शंभर टक्के भरण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने शुक्रवारी दुपारनंतर भीमा नदीत तब्बल ८१ हजार ६०० क्युसेकने पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे..Sangli Kolhapur Flood Risk : कर्नाटकची मुजोरी अन् सांगली-कोल्हापूरला पुराचा धोका! आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यावरून 'इरिगेशन फेडरेशन'चा इशारा.भोर तालुक्यात मुसळधारभोर तालुक्यातील घाटमाथ्यावरील मुसळधार पावसामुळे ९७.५० टक्के भरलेल्या नीरा देवघर धरणातून शुक्रवारी सकाळी १६, ३७४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. या मोठ्या विसर्गामुळे नीरा नदीला पूर आला असून, प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांमध्ये सतर्कतेचा इशारा दिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.