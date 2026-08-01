पुणे

Pune Dams : पुणे जिल्ह्याची तहान भागली, धरणे ओसंडली; वीर धरणातून विक्रमी विसर्ग, उजनी १०० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर

Pune District Reservoirs Reach Full Capacity: पुणे जिल्ह्यातील मुसळधार पावसानंतर पुणे धरणे, वीर धरण, उजनी धरण या तिन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा वाढला आहे.
Pune Dams

Pune Dams

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: वरुणराजाच्या दमदार कृपेने पुणे जिल्ह्याची पाण्याची चिंता अखेर मिटली आहे. जिल्ह्यातील सर्व छोटी, मोठी धरणे भरल्याने त्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. यामुळे बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हसू उमटले. एकीकडे पुणेकरांना वर्षभराचा दिलासा मिळाला, तर दुसरीकडे नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिल्याने धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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