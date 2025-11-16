पुणे

Dark Energy : ब्रह्मांडातील ‘डार्क एनर्जी’चे उलगडले रहस्य; अभ्यासादरम्यान शास्त्रज्ञांचे निरीक्षण

Dark Energy is Not Constant, Scientists Observe : 'डार्क एनर्जी' स्थिर नसून, विश्वाच्या प्रसरणादरम्यान तिची घनता हळूहळू विकसित होते आणि वेळेनुसार ऱ्हास पावू शकते, असे निरीक्षण 'डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंट'च्या निष्कर्षातून शास्त्रज्ञांनी नोंदवले असून, यामुळे ब्रह्मांडाच्या प्रसरणाचा सर्वात अचूक नकाशा उपलब्ध झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘ब्रह्मांडातील ‘डार्क एनर्जी’ स्थिर न राहता वेळेनुसार ऱ्हास पावू शकते. विश्‍वाच्या प्रसरणाच्या आतापर्यंतच्या सर्वांत अचूक मापनानुसार ‘डार्क एनर्जी’ची घनता ब्रह्मांड विस्तारत असताना हळूहळू विकसित होते,’’ असे निरीक्षण शास्त्रज्ञांनी अभ्यासादरम्यान नोंदवले आहे.

