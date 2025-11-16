Dark Energy : ब्रह्मांडातील ‘डार्क एनर्जी’चे उलगडले रहस्य; अभ्यासादरम्यान शास्त्रज्ञांचे निरीक्षण

पुणे : ‘‘ब्रह्मांडातील ‘डार्क एनर्जी’ स्थिर न राहता वेळेनुसार ऱ्हास पावू शकते. विश्वाच्या प्रसरणाच्या आतापर्यंतच्या सर्वांत अचूक मापनानुसार ‘डार्क एनर्जी’ची घनता ब्रह्मांड विस्तारत असताना हळूहळू विकसित होते,’’ असे निरीक्षण शास्त्रज्ञांनी अभ्यासादरम्यान नोंदवले आहे..डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेंटच्या नवीन निष्कर्षातून समोर आले आहे. युनिर्व्हसिटी ऑफ नॉटिंगहॅमचे स्वागत मिश्रा आणि आंतरविद्यापीठीय खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकीशास्त्र केंद्रातील (आयुका) शास्त्रज्ञ वरुण साहनी आणि त्यांचे सहकारी विलियम एल. मॅथ्यूसन, अरमान शफीलू आणि युरी श्टानोव्ह यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे..Crime News: निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा शस्त्रसाठा जप्त, पोलिसही चक्रावले; कारवाईत एकाला अटक! .उच्च-आयामी ब्रॅनवर्ल्ड संरचनेत, डार्क एनर्जी एका निश्चित कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांकाऐवजी एका साध्या स्केलर फील्डमधून उत्पन्न झाली असेल, तर हे वर्तन नैसर्गिकरित्या दिसून येते. अशा प्रकारची संरचना असल्याचा अभ्यास अन्य निरीक्षणांशी जुळत आहे. आपले ब्रह्मांड अवकाशात अंतर्भूत असलेल्या एका पडद्याप्रमाणे (किंवा ब्रॅन) पहिले जाते. .या नव्या अभ्यासामुळे ब्रह्मांडाच्या प्रसरण इतिहासाचा आतापर्यंतचा सर्वांत अचूक नकाशा उपलब्ध झाला आहे. ‘डार्क एनर्जी’च्या निर्मिती आणि विकासाचे टप्पे अभ्यासातून समोर आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘डार्क एनर्जी’ कशाप्रकारे असेल आणि आता त्यात काय बदल झाले आहेत, हे यात अभ्यासले गेले..डार्क एनर्जी केवळ एक साधा कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक न राहता गतिशील असू शकतो. सुरुवातीला वाढत आणि नंतर वेळेनुसार ऱ्हास पावत, अशा प्रकारचे ऱ्हास पावणारे फँटम वर्तन नैसर्गिकरीत्या एका मॉडेलमध्ये बसते. वरुण साहनी, शास्त्रज्ञ, आयुका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.