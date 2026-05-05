Pune Crime News : पुण्यात संतापजनक घटना ! ९ वर्षांच्या मुलीची वडिलांकडून निर्घृणपणे हत्या, पुरावा नष्ट करण्यासाठी घर पेटवले

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापुरची घटना ताजी असतानाच दौंड तालुक्यातील देऊळगाव राजे येथे अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. पोटच्या ९ वर्षांच्या मुलीची वडिलांनीच लाकूड कापण्याच्या मशीनने गळा, डोके आणि गालावर वार करून क्रूर हत्या केली नाही. नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपीने मुलीचा मृतदेह कपड्यात गुंडाळून घर पेटवून दिले. या प्रकरणी दौंड पोलिसांनी वडिलांसह एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण दौंड तालुक्यात हळहळ आणि संतापाची लाट उसळली आहे. .नेमकं काय घडलं? शांताराम दुर्योधन चव्हाण (वय ३३, रा. हनुमान वस्ती, काळे वस्तीजवळ, देऊळगाव राजे) यांची ९ वर्षांची मुलगी अनामिका शांताराम चव्हाण हिने आपल्या भावाच्या शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केली होती. या क्षुल्लक कारणावरून रागाच्या भरात शांतारामने घरातील लाकूड कापण्याची मशीन सुरू करून अनामिकाच्या गळ्यावर, डोक्यावर आणि गालावर अनेक वार केले. .हत्या केल्यानंतरही हा नराधम थांबला नाही. त्याने मुलीचा मृतदेह कपड्यात गुंडाळला आणि घराला आग लावली. घटना ३ मे २०२६ रोजी पहाटे सव्वा तीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत सापडला..Son kills mother Sangli : बायकोसाठी मुलाने आईचा गळा दाबला, मृतदेहाशेजारीच रात्रभर झोपला अन्...; नंतर आई आईचा आक्रोश.गुन्हा लपविण्यात महिलेची साथघरात उपस्थित असलेल्या चिंगु शिंदबाद भोसले या महिलेने घटना कोणालाही सांगू नका, असे सांगून माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी या दोघांविरुद्ध खुनाचा, पुरावा नष्ट करण्याचा आणि इतर गंभीर कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.