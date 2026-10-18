Pune Crime: पुण्यात भरदिवसा घरफोडी! बंद फ्लॅटमधून ४ लाख ८ हजारांचा ऐवज चोरीला

लोणी काळभोर: घरांत कोणीही नाही याचा मोका साधून हवेली तालुक्यातील कदमवाकस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील कवडीपाट परिसरात भरदिवसा धक्कादायक घरफोडीची घटना समोर आली आहे. चोरट्यांनी बंद घरांचे कुलूप उचकटून आत प्रवेश करत, रोख रक्कमेसह सोन्या-चांदीचे दागिने असा एकूण ४ लाख ८ हजार ४३६ रुपये किंमतीचा ऐवज चोरून नेला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ८:३० ते सायंकाळी ५:१५ वाजण्याच्या दरम्यान घडली आहे. कवडीपाट (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील 'चिंतामणी हाईट्स सोसायटी', भापकर प्लॉटिंगमधील प्लॅट नंबर ३०२ आणि ३०३ मध्ये ही चोरी झाली आहे. याप्रकरणी येथील एका ३८ वर्षीय रहिवाशाने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..फिर्यादी आणि त्यांचे कुटुंबीय नेहमीप्रमाणे घराला कुलूप लावून बाहेर गेले होते. घर बंद असल्याचे पाहून अज्ञात चोरट्याने मुख्य दरवाजाचे कुलूप कशाच्या तरी सहाय्याने उचकटले आणि घरात प्रवेश केला. चोरट्याने बेडरूममधील कपाटातील फाईलमध्ये ठेवलेली १ लाख रुपये रोख रक्कम आणि शेजारील दुसऱ्या फ्लॅटमधून सोन्या-चांदीचे दागिने, असा एकूण ४ लाख ८ हजार ४३६ रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...\rयाप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा गुन्हा दाखल केला आहे. अद्याप आरोपीला अटक झालेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सतिश गोडसे हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.