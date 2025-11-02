Sparsh Defence Pension : स्पर्श पेन्शनधारकांसाठी ‘डीएलसी’ मोहीम सुरू, लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाकडून आयोजन

पुणे : संरक्षण मंत्रालयातर्फे देशभरातील स्पर्श पेन्शनधारकांसाठी ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ (डीएलसी) मोहीम ४.० शनिवार(ता. १)पासून सुरू झाली आहे. ही मोहीम १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, निवृत्तिवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुलभ आणि डिजिटल पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत..या उपक्रमाअंतर्गत देशभरातील ४०० हून अधिक विभागीय सेवा केंद्रे तसेच सुमारे ४.५ लाख ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स’ (सीएससी)मार्फत पेन्शनधारकांना ‘रिअल टाइम’ ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ सादर करण्याची सुविधा मिळणार आहे. नवी दिल्ली येथील संरक्षण खात्याचे मुख्य लेखा नियंत्रक यांच्या मार्गदर्शनाखाली दक्षिण मुख्यालयाच्या ‘प्रिन्सिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाउंट्स’ (पीसीडीए) विभागाने या मोहिमेची स्थानिक पातळीवर तयारी पूर्ण केली आहे. पुणे आणि आसपासच्या भागातील सर्व संरक्षण पेन्शनधारक तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही मोहीम राबविण्यात येत आहे..Solapur Crime : सावकारांच्या छळाला कंटाळून नगरपरिषद कर्मचाऱ्याने संपवले जीवन; सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल.आधारशी संलग्न स्पर्श पेन्शनधारकांची ओळख ‘जीवन प्रमाण’ या डिजिटल पद्धतीद्वारे थेट रिअल टाइममध्ये पडताळली जाणार आहे, तसेच ज्यांचे आधार अद्याप पेन्शन खात्याशी लिंक झालेले नाही, त्यांना आधार संलग्नता व अद्ययावत प्रक्रियेसाठी विशेष साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. दरम्यान, पीसीडीए कार्यालयातील स्पर्श सेवा केंद्राने सुपर सीनियर पेन्शनर (८० वर्षांवरील), कुटुंब पेन्शनर आणि अपंग पेन्शनर यांच्यासाठी प्राधान्य सेवा आणि विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. दक्षिण मुख्यालयाचे संरक्षण लेखांचे प्रमुख नियंत्रक सी. जोथानखुमा यांनी सर्व संरक्षण पेन्शनधारकांना या डिजिटल उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.