Sparsh Defence Pension : स्पर्श पेन्शनधारकांसाठी ‘डीएलसी’ मोहीम सुरू, लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाकडून आयोजन

Digital Life Certificate Submission for Pensioners : संरक्षण मंत्रालयाच्या 'स्पर्श' पेन्शनधारकांसाठी १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) मोहीम ४.० सुरू झाली आहे, ज्यात पेन्शनधारकांना डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सोय मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : संरक्षण मंत्रालयातर्फे देशभरातील स्पर्श पेन्शनधारकांसाठी ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ (डीएलसी) मोहीम ४.० शनिवार(ता. १)पासून सुरू झाली आहे. ही मोहीम १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, निवृत्तिवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुलभ आणि डिजिटल पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

