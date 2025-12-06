पुणे

Flight Ticket Hike: विमान प्रवासी आता आर्थिक कोंडीत; पुणे-दिल्लीचे तिकीट चौपन्न हजारांवर

Impact of Indigo Crisis on Air Travel in India: इंडिगोच्या पेचामुळे पुणे-दिल्ली तसेच देशभरातील हवाई प्रवासाचे दर अभूतपूर्व वाढले असून प्रवाशांवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. विमान उड्डाणे रद्द झाल्याने अडकलेल्या प्रवाशांना अत्यंत महाग तिकीट घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘इंडिगो’मुळे देशातील हवाई क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व पेचामुळे प्रवासी दोन दिवस विविध विमानतळांवर अडकून पडले. शुक्रवारी परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी ‘इंडिगो’ने विमानांची उड्डाणे रद्द केली.

