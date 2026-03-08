Pune Crime News : पुण्यात खळबळ ! नामांकित महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाने संपवले जीवन, राहत्या घरी घेतला गळफास; धक्कादायक कारण समोर

पुण्यात एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सिंहगड डेंटल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. राजू पाटील यांनी आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना वडगाव बुद्रुक परिसरात घडली असून, शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..घटना कशी घडली?डॉ. पाटील यांची पत्नी दुपारी घरी परतल्यानंतर त्यांना पती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. ताबडतोब त्यांनी पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. घटनास्थळी एक सुसाइड नोट सापडली असून, त्यात कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. नोटमध्ये मुख्यतः व्यावसायिक ताण आणि संस्थेतील परिस्थितीचा उल्लेख आहे. काही सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि रिपोर्ट्समध्ये गेल्या ४५ महिन्यांपासून थकीत वेतन (unpaid salaries) मुळे आर्थिक विवंचना असल्याचेही नमूद केले गेले आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे..संतापजनक! खाजगी शाळेत १३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर ५ शिक्षकांचा वर्षभर वारंवार अत्याचार, कुटुंबाला सांगताच...; काय घडलं?.डॉ. राजू पाटील हे सिंहगड डेंटल कॉलेजमध्ये पीडियाट्रिक अँड प्रिव्हेंटिव्ह डेंटिस्ट्री विभागाचे प्रमुख होते. ते BDS, MDS पदवीधर असून, संस्थेत प्रदीर्घकाळ कार्यरत होते..संस्थेतील पार्श्वभूमी आणि कारवाईही घटना फेब्रुवारी २०२६ मध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने (MUHS) सिंहगड डेंटल कॉलेजची संलग्नता (affiliation) रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर घडली आहे. MUHS ने महाविद्यालयावर विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ च्या तरतुदींचा भंग, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, शैक्षणिक दर्जा न राखणे आदी आरोप ठेवले होते. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालयाला नवीन प्रवेश बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे संस्थेतील शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.