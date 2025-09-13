Pune News : वाघोलीतील शेतकऱ्यांची टीपी स्कीम रद्द करण्याची मागणी

पिंपरी : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) वाघोलीतील टाउन प्लॅनिंग (टीपी) स्कीम रद्द करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यालयात बैठकीत शुक्रवारी अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक टप्प्यातील योजनेबाबत शेतकऱ्यांना टीपी स्कीम दिली..शहराच्या वाढत्या विस्ताराला आणि वाहतुकीच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी योजना उपयुक्त ठरेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, मात्र शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित केला. मोबदला मिळण्याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम होता. .संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी ही योजना रद्द करावी, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले..वाघोलीतील शेतकऱ्यांना योजनेचे फायदे समजावून सांगितले, मात्र शेतकऱ्यांनी योजना रद्द करण्याची मागणी केली. आम्ही त्यांची भूमिका समजावून घेतली आहे. सध्या योजना प्राथमिक टप्प्यात आहे.- अविनाश पाटील, संचालक, विकास-परवानगी व नियोजन विभाग, ‘पीएमआरडीए’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.