Pune News : वाघोलीतील शेतकऱ्यांची टीपी स्कीम रद्द करण्याची मागणी

Wagholi TP : वाघोलीतील टाउन प्लॅनिंग योजना रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली असून मोबदल्याच्या संदर्भात संभ्रम व उपजीविकेचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पिंपरी : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) वाघोलीतील टाउन प्लॅनिंग (टीपी) स्कीम रद्द करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यालयात बैठकीत शुक्रवारी अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक टप्प्यातील योजनेबाबत शेतकऱ्यांना टीपी स्कीम दिली.

