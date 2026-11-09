Pune News: ३६ मीटरचे रस्ते थेट २४ मीटरवर! उंड्रीतील महामार्गही अरुंद, पुण्याच्या विकास आराखड्यात मोठे बदल

पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करताना शहराच्या भविष्यातील गरजांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. वाढती लोकसंख्या, बांधकामे आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता समाविष्ट गावांमध्ये रस्त्यांचे जाळे सक्षम करणे अपेक्षित असताना, प्रारूप विकास आराखड्यात तब्बल ५० रस्त्यांची रुंदी कमी केली आहे. ३६ मीटर रुंदी असलेले रस्ते २४ मीटरपर्यंत कमी केले आहेत. तर वस्ती भागातील १२ मीटरचे रस्ते ९ मीटरपर्यंत कमी केले आहेतच, पण उंड्री येथील राज्य महामार्गाची रुंदीही ६० मीटरवरून थेट ४५ मीटरपर्यंत कमी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. समाविष्ट गावांमध्ये रोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असताना रस्त्यांची कमी केलेली रुंदी आत्मघातकी ठरण्याची शक्यता आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ९ गावांचा विकास आराखडा तब्बल १० वर्षानंतर मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आला आहे. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने या विकास आराखड्यावर हरकती सूचना मागवून, त्यावर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. आता या विकास आराखड्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. .समाविष्ट गावांमधील अनेक अंतर्गत रस्त्यांवर यापूर्वीच अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांचे भविष्यात रुंदीकरण करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत विकास आराखड्यात मोठ्या रस्त्यांची तरतूद करून वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, जेथे रस्ते मोठे करण्याची संधी होती, तेथील प्रस्तावित रुंदीही कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये भविष्यात रस्त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो..पुणे महापालिकेच्या वाढीव हद्दीतील नऊ गावांच्या प्रारूप विकास योजनेबाबत कलम २८(४) अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेत रस्त्यांच्या रुंदीत केलेल्या बदलांचा तपशील आहे. त्यानुसार लोहगाव, मुंढवा, हडपसर, उंड्री, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, धायरी आणि शिवणे परिसरातील विविध रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी ३६ मीटरचे रस्ते २४ मीटर, २४ मीटरचे रस्ते १८ मीटर, तर १८ मीटरचे रस्ते १२ मीटर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, उंड्रीतील राज्य महामार्गाची रुंदीही ६० मीटरवरून ४५ मीटर करण्यात आली आहे..रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यासाठी प्रादेशिक योजनेतील तरतुदी, अस्तित्वातील बांधकामे, मंजूर अभिन्यास, भूसंपादनाची स्थिती तसेच नैसर्गिक प्रवाह आणि कालव्यांच्या सीमा ही कारणे देण्यात आली आहेत. रुंदी कमी केल्यानंतर मोकळी झालेली जमीन लगतच्या रहिवास विभागात, आरक्षणात किंवा संबंधित झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मात्र, रस्त्यांची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.गावनिहाय रुंदी कमी केलेल्या रस्त्यांची संख्यालोहगाव : १२ रस्तेमुंढवा (केशवनगर) : ७ रस्तेहडपसर (साडेसतरानळी) : ५ रस्तेउंड्री : ६ रस्तेआंबेगाव बुद्रुक : ४ रस्तेआंबेगाव खुर्द : १ रस्ताधायरी : ६ रस्तेशिवणे-उत्तमनगर : ९ रस्तेएकूण रस्ते : ५०.अशा प्रकारे कमी केलेली रुंदी व रस्त्यांची संख्या- ३६ वरून २४ मीटर केलेले रस्ते : ४ रस्ते- ३० वरून २४ किंवा १५ मीटर केलेले रस्ते : २ रस्ते- २४ वरून १८, १५ किंवा १२ मीटर केलेले रस्ते : २० रस्ते- १८ वरून १५ किंवा १२ मीटर केलेले रस्ते : १५ रस्ते- १५ वरून १२ मीटर केलेले रस्ते : ४ रस्ते- १२ वरून ९ मीटर केलेले रस्ते : ५ रस्ते- राज्य महामार्ग ६० मीटरवरून ४५ मीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.