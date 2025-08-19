पुणे

Pune News : राज्य शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह; झोपडपट्टी पुनर्वसनात खासगी मालकांना टीडीआर

Pune Development Debate : पुण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठीच्या अंतिम नियमावलीत खासगी जागामालकांना टीडीआर देण्याची तरतूद हरकतीशिवाय करण्यात आल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : झोपडपट्टीखालील जागा एसआरए प्राधिकरणाच्या ताब्यात देणाऱ्या मालकांना मोबदल्यापोटी टीडीआर देण्याच्या तरतुदीवरून राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सुधारित नियमावलीच्या प्रारूपात अशा प्रकारे खासगी जमीनमालकांना मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली नव्हती. परंतु हीच नियमावली अंतिम करताना त्यात परस्पर ही तरतूद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

