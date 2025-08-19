Pune News : राज्य शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह; झोपडपट्टी पुनर्वसनात खासगी मालकांना टीडीआर

पुणे : झोपडपट्टीखालील जागा एसआरए प्राधिकरणाच्या ताब्यात देणाऱ्या मालकांना मोबदल्यापोटी टीडीआर देण्याच्या तरतुदीवरून राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सुधारित नियमावलीच्या प्रारूपात अशा प्रकारे खासगी जमीनमालकांना मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली नव्हती. परंतु हीच नियमावली अंतिम करताना त्यात परस्पर ही तरतूद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. .पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावीत, यासाठी राज्य शासनाकडून प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देण्यासाठी प्राधिकरणाकडून सुधारित बांधकाम नियमावली तयार करून जुलै २०१९ मध्ये राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली. त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली. या प्रारूप नियमावलीत खासगी जागेवर झोपडपट्टी झाली असेल, तर अशा जागामालकांनी ती जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यास त्याच्या मोबदल्यात जागा मालकास टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली नव्हती. .राज्य शासनाने प्राधिकरणाच्या सुधारित बांधकाम नियमावलीला ५ डिसेंबर २०२३ अंतिम मान्यता दिली. मात्र अंतिम मान्यता देताना त्यात खासगी जागेवरील झोपडीपट्टी असेल, तर अशा जागामालकांनी ती जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यास त्यांच्या मोबदल्यात एकपट टीडीआर देण्याच्या तरतुदीचा परस्पर समावेश करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..या प्रकारामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती येण्याऐवजी ते मारक ठरणार आहे. पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याऐवजी जागामालक प्राधिकरणाकडे ती जागा हस्तांतरित करून मोबदला घेण्यावरच अधिक भर देतील. तसेच अशा जागांवर प्रकल्प राबविण्यासाठी जे बांधकाम व्यावसायिक पुढे येतील, त्यांना वेगळा मोबदला द्यावा लागेल. एकाच कामासाठी दोनदा मोबदला देण्यासारखा हा प्रकार आहे..अशी आहे स्थितीपुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्या - ५५६खासगी जागांवरील झोपडपट्ट्या - २८२घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या - २८२अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या - २७१झोपडपट्टीतील एकूण घरे - २ लाख २६४एकूण रहिवासी - सुमारे १२ लाख].राज्य शासनाने काय नियमावली केली, हा विषय नाही. जनता वसाहत पुनर्वसनासंदर्भात सध्या जो विषय सुरू आहे, तो पाहता त्यात अनेक त्रुटी आहेत. जागेचे सर्वेक्षण झालेले नाही, जागामालकी हक्क निश्चित नाहीत, किती लोकांचे पुनर्वसन होऊ शकते, पुनर्वसनासाठी नक्की किती जागा उपलब्ध होऊ शकते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.