पुणे: धनकवडी येथील सद्गुरू शंकर महाराज मठातील अन्नछत्रासाठी अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या व्यावसायिकाकडे अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार परवाना किंवा नोंदणी नसल्याचे समोर आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सोमवारी तेथे तपासणी केली असता ही बाब समोर आली आहे. तसेच अन्नपदार्थ अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितीत तयार केले जात असल्याचे तपासणीत आढळले. त्यामुळे त्रुटींची पूर्तता करून वैध अन्न परवाना किंवा नोंदणी प्राप्त करेपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत..‘एफडीए’चे अन्न सुरक्षा अधिकारी के. एल. सोनकांबळे यांनी सोमवारी (ता. १६) धनकवडी येथील श्री सद्गुरू शंकर महाराज मठाजवळील अन्नछत्र समितीच्या अन्न तयार करण्याच्या ठिकाणाची तपासणी केली. मठाशेजारील जागेत अतिक्रमण करून अन्नपदार्थ तयार केले जात असल्याचेही समोर आले आहे. या अन्नपदार्थांचे प्रसाद म्हणून वितरण होत असल्याने प्रशासनाने त्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले आहेत. प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहआयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकळे यांनी दिली..अन्नछत्रासाठी अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या व्यक्तीकडे कोणताही वैध परवाना आढळून आला नाही. संबंधित व्यावसायिकाने मठ परिसरातील कोणत्याही अधिकृत जागेत अन्न तयार करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह परवान्यासाठी अर्ज केल्यास खातरजमा करून परवानगी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.