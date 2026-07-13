Dighi-Bhosari MD lab bust: पुण्यातील दिघी-भोसरीत एमडीची हायटेक प्रयोगशाळा उघड; ‘ऑपरेशन वज्र’मध्ये दोन प्रमुख तस्कर अटकेत

पुणे : पुण्यातील दिघी-भोसरी परिसरात अत्याधुनिक मेफेड्रोन (एमडी) अमली पदार्थ निर्मिती करणारी प्रयोगशाळा सुरू असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मध्य प्रदेश केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (सीबीएन) 'ऑपरेशन वज्र' मोहीम राबवत राजस्थानातील जोधपूर आणि मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथून अमली पदार्थ तस्करी रॅकेट चालविणाऱ्या दोन प्रमुख आरोपींना अटक केली आहे..मध्य प्रदेशातील नीमच येथील अमली पदार्थ उपायुक्त कार्यालयाच्या प्रतिबंधक शाखेला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एक ते १० जुलैदरम्यान ही मोहीम राबविण्यात आली. तपासादरम्यान पुण्यातील दिघी-भोसरी येथे अत्याधुनिक पद्धतीने एमडीची निर्मिती सुरू असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पुणे आणि जोधपूर येथे नऊ जुलैच्या मध्यरात्री एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत दुसऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली..छाप्यात अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळेतील उपकरणे, मोठ्या प्रमाणावर काचेची भांडी, एमडी निर्मितीसाठी लागणारी रसायने तसेच इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. जप्त केलेले सर्व साहित्य ताब्यात घेण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे..या कारवाईची सुरुवात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे प्रवासी बसमधून एका व्यक्तीकडून आठ किलो मेफेड्रोन जप्त केल्यानंतर झाली होती. त्यानंतर महूजवळील थावलाय येथे सुरू असलेल्या आणखी एका बेकायदा प्रयोगशाळेवर छापा टाकून ४४ किलो मेफेड्रोन, रसायने आणि अत्याधुनिक उत्पादन उपकरणे जप्त करण्यात आली होती..तपासादरम्यान मुख्य सूत्रधार बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे विविध राज्यांत ठिकाणे बदलत असल्याचे उघड झाले. 'सीबीएन'च्या कारवाईनंतर तीन जुलैच्या मध्यरात्री उज्जैन पोलिसांच्या मदतीने त्याला उज्जैनमधून अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर पुण्यातील दिघी-भोसरी येथील दुसऱ्या प्रयोगशाळेचा माग काढण्यात आला. या प्रयोगशाळेला जोधपूर येथील आरोपी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..दरम्यान, केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने या वर्षात आतापर्यंत १४२ गुन्हे नोंदवून १९३ आरोपींना अटक केली आहे. तसेच चार बेकायदा अमली पदार्थ निर्मिती प्रयोगशाळांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. संघटित अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील कारवाया करत 'नशामुक्त भारत' अभियानाला बळकटी देण्याचा विभागाचा निर्धार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.