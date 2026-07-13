पुणे

Dighi-Bhosari MD lab bust: पुण्यातील दिघी-भोसरीत एमडीची हायटेक प्रयोगशाळा उघड; ‘ऑपरेशन वज्र’मध्ये दोन प्रमुख तस्कर अटकेत

दिघी-भोसरीतील अत्याधुनिक एमडी प्रयोगशाळेवर छापा; जोधपूर-उज्जैनमधून चालविल्या जाणाऱ्या अमली पदार्थ तस्करी रॅकेटचे धागेदोरे उघड
Crime

The Central Bureau of Narcotics busted a high-tech Pune MD Drug Lab operating in the Dighi-Bhosari area during Operation Vajra.

sakal
अनिल सावळे : सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुण्यातील दिघी-भोसरी परिसरात अत्याधुनिक मेफेड्रोन (एमडी) अमली पदार्थ निर्मिती करणारी प्रयोगशाळा सुरू असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मध्य प्रदेश केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (सीबीएन) 'ऑपरेशन वज्र' मोहीम राबवत राजस्थानातील जोधपूर आणि मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथून अमली पदार्थ तस्करी रॅकेट चालविणाऱ्या दोन प्रमुख आरोपींना अटक केली आहे.

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