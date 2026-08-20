Pune District Collector Fraud : पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तोतयाने घातला २० लाखांचा गंडा, सत्य समोर येताच उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं?

पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्याला एका तोतयाने चक्क २० लाखांचा गंडा घातल्याने प्रशासनाच्या कामाकाजावर प्रश्नचिह्न निर्माण झाले आहे. एका व्यक्तीने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून बनावट लेटर हेड तयार करून त्याद्वारे गंडा घालण्यात आला आहे.धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर (रा. पिंपरी) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे..सोनकर याने सरकारी सुविधा घेऊन २० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्याने बनावट पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करुन लोणावळ्यातील शासकीय विश्रामगृहाचा वापर,तसेच पुणे ग्रामीण पोलिसांचे 'एस्कॉटिंग' घेतल्याचा आरोप आहे..Pune Land Scam: कोथरूड भूखंड व्यवहारात ५० कोटींची फसवणूक; बंगळूरच्या नामांकित बांधकाम कंपनीसह पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल.धर्मेंद्र सोनकर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी नसतानाही त्याच पदावर असल्याचे भासवले.त्यासाठी त्याने आयोगाच्या नावाने बनावट लेटरहेड तयार केले.ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करून त्याआधारे शासकीय विश्रामगृहाचा अनधिकृतपणे वापर केला. पुणे ग्रामीण पोलिसांचे एस्कॉटिंग आणि अन्य सरकारी सुविधांचाही लाभ घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करून जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित सरकारी विभागांची २० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास बंडगार्डन पोलिस करीत आहेत..FAQs1. पुण्यात किती रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे? उत्तर: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित सरकारी विभागांची सुमारे २० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.2. फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव काय आहे? उत्तर: धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.3. सोनकरने स्वतःची कोणती खोटी ओळख सांगितली? उत्तर: त्याने स्वतःला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवले.4. फसवणुकीसाठी कोणते बनावट कागदपत्र वापरले? उत्तर: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या नावाने तयार केलेले बनावट लेटरहेड वापरल्याचा आरोप आहे.5. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्या सरकारी सुविधा घेतल्या? उत्तर: लोणावळ्यातील शासकीय विश्रामगृहाचा वापर, पुणे ग्रामीण पोलिसांचे एस्कॉर्टिंग आणि इतर सरकारी सुविधांचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.6. या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे? उत्तर: या प्रकरणाचा तपास बंडगार्डन पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.