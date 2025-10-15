पुणे

Pune : २७ वर्षांपासून कोर्टात हेलपाटे, न्याय मिळेना; पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवरून उडी मारत संपवलं आयुष्य

Pune Court : पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीवरून उडी मारून नामदेव जाधव नावाच्या व्यक्तीनं आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. २७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या केसमध्ये न्याय मिळत नसल्यानं हे पाऊल उचलल्याची माहिती समजते.
Pune Man Ends Life After 27 Years of Legal Struggle, Jumps from District Court Building

Pune Man Ends Life After 27 Years of Legal Struggle, Jumps from District Court Building

Esakal

सूरज यादव
Updated on

गेल्या २७ वर्षांपासून कोर्टात खटला सुरू आहे. पण न्याय मिळत नसल्यानं त्रासलेल्या व्यक्तीनं पुणे कोर्टाच्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केलीय. जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीवरून उडी मारत पक्षकारानं आयुष्य संपवलं. या घटनेनं पुण्यात खळबळ उडाली आहे. केस चालत नसल्यानं आणि न्याय मिळत नसल्यानं व्यक्तीने उडी मारल्याचं सांगण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Crime News
Court
Justice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com