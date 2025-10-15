Pune : २७ वर्षांपासून कोर्टात हेलपाटे, न्याय मिळेना; पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवरून उडी मारत संपवलं आयुष्य

गेल्या २७ वर्षांपासून कोर्टात खटला सुरू आहे. पण न्याय मिळत नसल्यानं त्रासलेल्या व्यक्तीनं पुणे कोर्टाच्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केलीय. जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीवरून उडी मारत पक्षकारानं आयुष्य संपवलं. या घटनेनं पुण्यात खळबळ उडाली आहे. केस चालत नसल्यानं आणि न्याय मिळत नसल्यानं व्यक्तीने उडी मारल्याचं सांगण्यात येत आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीवरून एका पक्षकारानं उडी मारून स्वत:चं जीवन संपवलं. कोर्टाच्या चौथ्या मजल्यावरून व्यक्तीने उडी मारली. न्याय मिळत नसल्यानं आत्महत्या केल्याचा आरोप आता होत आहे. या घटनेनंतर शिवाजीनगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे..शाळेच्या मैदानात तरुणाची गळा चिरून हत्या, छत्रपती संभाजीनगर हादरलं.आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यात आलीय. नामदेव जाधव असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. पुण्यातील वडकी भागात ते राहत होते. जमिनीच्या व्यवहारातून झालेल्या वादाच्या संदर्भात त्यांची केस पुणे न्यायालयात सुरू होती. गेल्या २७ वर्षांपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. मात्र इतक्या वर्षानंतरही न्याय मिळत नाही यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.