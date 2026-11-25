पुणे : सुरक्षेच्या कारणास्तव जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर बसविण्यात आलेले मेटल डिटेक्टर (धातू शोधक) बंद अवस्थेत बाजूला काढून ठेवण्यात आल्याने ते अक्षरशः धूळ खात पडले आहेत. मेट्रोच्या कामासाठी रेल्वे रुळाच्या बाजुची सीमाभिंत पाडण्यात आली; मात्र तिचे पुनर्बांधकाम अद्याप झालेले नाही. त्यातच न्यायालय परिसरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, बेशिस्त पार्किंग आणि अपुऱ्या पोलिस बंदोबस्तामुळे न्यायालयाची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाच ‘रामभरोसे’ असल्याचा संताप वकील वर्गातून व्यक्त होत आहे..जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात दररोज मोठ्या संख्येने पक्षकार, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांची ये-जा असते. त्यामुळे प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम असणे अपेक्षित आहे. मात्र, मेटल डिटेक्टर वापरात नसल्याने न्यायालयात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी प्रभावीपणे होत नसल्याची तक्रार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची साधने उपलब्ध असूनही ती वापरात नसल्याने त्यांचा उद्देशच निष्फळ ठरत आहे.मेट्रोच्या कामासाठी रेल्वे रुळांच्या बाजूची सीमाभिंत पाडण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतरही या ठिकाणी भिंत उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या परिसरात अनधिकृत प्रवेशाचा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय परिसरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. बेशिस्त पार्किंगमुळेही न्यायालय परिसरातील सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे..सुमारे ७० टक्के सीसीटीव्ही बंद :न्यायालयात उपलब्ध एकूण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपैकी सुमारे ७० टक्के कॅमेरे बंद आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या संवेदनशील परिसरातील हालचालींवर प्रभावी देखरेख ठेवणे अवघड झाले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायालय प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेचा तातडीने आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वकिलांकडून होत आहे.आरोपींबरोबर नातेवाईक व मित्रमंडळींची गर्दी :न्यायालयातील सुनावणीसाठी दररोज अनेक आरोपींना न्यायालयात हजर केले जात आहे. त्यावेळी आरोपींना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नातेवाईकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. या गर्दीवर नियंत्रण असायला हवे, अशी मागणी वकील करत आहेत..दोनदा धमकीचा ई-मेल :पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणारे दोन ई-मेल आतापर्यंत प्रशासनास आले आहेत. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी दोनदा न्यायालयातील वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून परिसर रिकामा केला. त्यानंतर बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने न्यायालयाची तपासणी केली. मात्र, संशयास्पद वस्तू आढळून न आल्याने न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आले.अपुऱ्या सुरक्षा यंत्रणेमुळे न्यायालय आणि परिसराच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. न्यायालयीन सुरक्षेबाबत सातत्याने बैठक होत असून आम्ही त्यात खबरदारीचे उपाय सुचवलेले आहेत. न्यायालयाचे सुरक्षा ऑडिटदेखील झाले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. ॲड. राम भुजबळ, अध्यक्ष पुणे बार असोसिएशन जिल्हा न्यायालयातील सध्याची स्थिती; ७० टक्के सीसीटीव्ही कॅमेरे बंदप्रवेशद्वारावरील मेटल डिटेक्टर बंद सीमाभिंतीचे पुनर्बांधकाम रखडले पोलिस बंदोबस्त अपुरा परिसरात अतिक्रमणे बेशिस्त पार्किंगचा विळखा आरोपींच्या नातेवाईकांची गर्दीदोनदा बॉम्बस्फोटाच्या धमकीचे ई-मेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.