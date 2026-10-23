पुणे

Pune News: पुणे जिल्ह्यात २.६१ लाख हेक्टरवरील पीकनुकसान पंचनामे पूर्ण; आठ तालुक्यांत ८५ टक्के काम

Pune Drought Survey Covers 261314 Hectares Across Eight Talukas: बारामती, इंदापूरसह आठ तालुक्यांत पंचनामे पूर्ण; पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थिती काय?
Pune District Drought Assessment Update Crop Damage Surveys Reach 85 Percent Completion Across Eight Talukas Including Baramati

Pune District Drought Assessment Update Crop Damage Surveys Reach 85 Percent Completion Across Eight Talukas Including Baramati

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांत पंचनामे सुरू असून, आठ तालुक्यांमध्ये पीकनुकसान पंचनाम्यांचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या तालुक्यांतील तीन लाख आठ हजार ९५४ हेक्टर क्षेत्रापैकी दोन लाख ६१ हजार ३१४ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.

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