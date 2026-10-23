Pune News: पुणे जिल्ह्यात २.६१ लाख हेक्टरवरील पीकनुकसान पंचनामे पूर्ण; आठ तालुक्यांत ८५ टक्के काम

पुणे : जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांत पंचनामे सुरू असून, आठ तालुक्यांमध्ये पीकनुकसान पंचनाम्यांचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या तालुक्यांतील तीन लाख आठ हजार ९५४ हेक्टर क्षेत्रापैकी दोन लाख ६१ हजार ३१४ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर, आंबेगाव आणि जुन्नर या दहा तालुक्यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यातील आठ तालुक्यांतील चार लाख ८६ हजार १८९ खातेदारांच्या क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. .तालुकानिहाय पूर्ण झालेल्या पंचनाम्यांमध्ये बारामतीमध्ये ५२ हजार १३० हेक्टर, इंदापूरमध्ये ४८ हजार ९८९ हेक्टर, दौंडमध्ये ३९ हजार ९९७ हेक्टर, खेडमध्ये ३९ हजार १२९ हेक्टर, पुरंदरमध्ये ३३ हजार २११ हेक्टर, शिरूरमध्ये ३० हजार ११० हेक्टर, भोरमध्ये १२ हजार ९२६ हेक्टर आणि वेल्ह्यात चार हजार ८२२ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या आंबेगाव तालुक्यात पाच हजार २१७ खातेदारांच्या एक हजार १०७ हेक्टर क्षेत्राचे, तर जुन्नर तालुक्यात १२ हजार ९७ खातेदारांच्या आठ हजार १३५ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. दरम्यान, ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत संभाव्य पाणीटंचाई निवारण्यासाठी जिल्हा परिषदेने तीन त्रैमासिक टप्प्यांत कृती आराखडे तयार करून तातडीने द्यावेत, असे निर्देश ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.