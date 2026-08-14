Pune Crop Insurance: पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८३,००० शेतकऱ्यांनी काढला पीक विमा; २३८ कोटी रुपयांचे मिळणार पीक विमा सुरक्षा कवच

-पांडुरंग साठे कोळवण: पंतप्रधान पीकविमा योजना २०२६ खरीप हंगामात यावर्षी पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८३,००० शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला असून या योजनेत शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी सुमारे ५९.७० लाख रुपयांची रक्कम भरली असून त्यांच्या ३९ हजार हेक्टर क्षेत्राला या खरीप हंगामात २३८ कोटी रुपयांचे पीक विमा संरक्षण मिळणार आहे अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक संजय काचोळे यांनी दिली आहे. पीकविमा काढणे हा हवामानातील अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे* किरकोळ हप्त्यात मोठे संरक्षण पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार न पडता पीक संरक्षण मिळण्यास मदत होत आहे.* नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड-रोग किंवा पूर यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याद्वारे भरपाई मिळते.* आर्थिक स्थिरता पिकांचे अचानक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक बाजूतून सावरण्यासाठी विमा संरक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरते..पीकाचे नुकसान झाले तर विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही.* जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे किंवा 'Crop Insurance' अॅपवरून पूर्वसूचना (Intimation) नोंदवणे अनिवार्य असते.* विम्याची पूर्वसूचना (Claim Intimation) देण्यासाठी खालील टोल-फ्री नंबर आणि पर्यायांचा वापर करावा.१. मुख्य टोल-फ्री नंबर (Toll-Free Numbers)कृषी टोल-फ्री हेल्पलाईन (महाराष्ट्र शासन):1800 120 8040 / 1800 233 4000राष्ट्रीय कृषी हेल्पलाईन (Kisan Call Centre):1800 180 1551(टीप: जर तुम्ही PMFBY अंतर्गत विशिष्ट विमा कंपनीचा विमा घेतला असेल, तर संबंधित विमा कंपनीचा टोल-फ्री नंबर तुमच्या विमा पावतीवर (Insurance Slip) दिलेला असतो.)२. इतर सोपे पर्याय'Crop Insurance' ॲप:मोबाईलमधील Crop Insurance (कृषी विमा) ॲपवरून तुम्ही थेट पिकाच्या नुकसानीची तक्रार फोटोसह नोंदवू शकता.तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय:नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत तुम्ही तुमच्या भागातील तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडे लेखी अर्ज देऊ शकता.सीएससी (CSC) डिजिटल सेवा केंद्र:तुमच्या जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊनही तक्रार नोंदवण्यास मदत घेता येते..तालुका निहाय पीक विमा घेतलेले शेतकरी अर्ज संख्या, विमा क्षेत्र हेक्टर मध्ये व विमा संरक्षीत रकमेची आकडेवारी लाखात.१) आंबेगाव - ६८८३ - ३७९५.६० - २३९९.७०.२) बारामती - ६५११ - ३११३.३० - १५६२.१०.३) भोर - ११४० - ३८३.३३ - २४०.१०.४) दौंड - १८८४ - ९७७.७१ - ४६७.६०.५) हवेली - ३१७ - १३५.७५ - ६६.७०.६) इंदापूर - १४५५२ - ८३९०.३५ - ५२४८.६०.७) जून्नर - ११९२३ - ६८०५.४२ - ४२४६.७०.८) खेड - १०००९ - ४३७७.५८ - २७३४.९) मावळ - २०७२ - ९५५.८२ - ६१६.२०.१०) मुळशी - १०१२ - ३८४.९२ - २४७.१०.११) पुरंदर - १५७६६ - ६१८९ - ३८७२.१०१२) शिरुर - ५३०० - २६९१.१७ - १९९६.१०.१३) राजगड - ५६६८ - १५०१.६५ - ९७५.६०..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पीक विमा संरक्षणाखालील आलेल्या पीकांची नावं, एकूण अर्ज व क्षेत्र हेक्टर मध्ये.१) उडिद - १६४ - ५०.२) नाचणी - ४९ - २०.३) मूग - १६७० - ८६६.४) भूईमूग - ४८८६ - १४३४.५) मका - ४४१२ - २२३८.६) कांदा - १७४२९ - ९७०२.७) भात - १५२१० - ६३२१.८) बाजरी - १०६१७ - ४३१५.९) तुर - १५७० - ७७२.१०) सोयाबीन - २७०३० - १३९७२.एकुण अर्ज ८३,०३७ व विमा संरक्षीत क्षेत्र ३९,७०२ हेक्टर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.