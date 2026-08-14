पुणे

Pune Crop Insurance: पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८३,००० शेतकऱ्यांनी काढला पीक विमा; २३८ कोटी रुपयांचे मिळणार पीक विमा सुरक्षा कवच

83000 Pune Farmers Get Crop Insurance Cover Worth 238 Crore: पंतप्रधान पीकविमा योजनेत पुणे जिल्ह्यातील ८३ हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग; ३९ हजार हेक्टर क्षेत्राला २३८ कोटींचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीतील आर्थिक जोखीम कमी
Pune District Farmers Get Major Crop Insurance Relief As 83000 Farmers Receive Coverage Worth 238 Crore

Pune District Farmers Get Major Crop Insurance Relief As 83000 Farmers Receive Coverage Worth 238 Crore

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-पांडुरंग साठे

कोळवण: पंतप्रधान पीकविमा योजना २०२६ खरीप हंगामात यावर्षी पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८३,००० शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला असून या योजनेत शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी सुमारे ५९.७० लाख रुपयांची रक्कम भरली असून त्यांच्या ३९ हजार हेक्टर क्षेत्राला या खरीप हंगामात २३८ कोटी रुपयांचे पीक विमा संरक्षण मिळणार आहे अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक संजय काचोळे यांनी दिली आहे. पीकविमा काढणे हा हवामानातील अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

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