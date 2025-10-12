पुणे

Pune Farmers : पुण्यातील पीक कर्जवाटपात ९०० कोटींची घट; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

Crop Loan : पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पीककर्ज वाटप उद्दिष्टापेक्षा ९०० कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे, ज्याचे कारण अनेक शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असणे हे सांगितले जात आहे.
पुणे : जिल्ह्यात खरीप हंगामात पाच कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत ४ हजार २८९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे ८५ टक्केच पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. गेल्या वर्षी उद्दिष्टाच्या ११० टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले होते. तर त्या तुलनेत यंदा कर्जवाटपात सुमारे ९०० कोटींची घट झाली आहे.

