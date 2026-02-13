Pune News : जिल्ह्यासाठी १०३२ कोटींचा आराखडा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मान्यता

पुणे - जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या (२०२६-२७) एक हजार ३२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता मोठे प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा..अतिमागास आणि दुर्गम भागाच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून कामांची प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करून काम करावे, अशा सूचना पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या. एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष बैठक आढावा घेण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षातील म्हणजे २०२५-२६ मधील जानेवारीअखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, चालू आर्थिक वर्षासाठीचा प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीला पवार दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या..विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासने, सुनील शेळके, शंकर जगताप, पुण्याच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आदी उपस्थित होते..उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले..‘कालमर्यादेत काम पूर्ण करा’दिवंगत अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्तीच्या, गुणवत्तेच्या आणि कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याच्या मार्गावरच जिल्ह्यातील सुरू केलेले प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे, असे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व सूचना स्वीकारल्या असून, जिल्हा प्रशासनाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. कोणत्याही कामाला निधी कमी पडून दिला जाणार नाही, असे आश्वासन पवार यांनी दिले..अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळावेळेवर बैठक सुरू करणारे, विषय कोणताही असो, झटकन निर्णय घेणारे, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक करणारे, तसेच हलगर्जीपणा केल्यास जागेवर खरडपट्टी काढणारे, तक्रार येताच अधिकाऱ्यांची कान टोचणाऱ्या अजित पवार यांची उणीव गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिसून आली. दरम्यान, अजित पवार यांना बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली..पालकमंत्री या नात्याने पवार गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेत होते. त्यांच्या निधनानंतर जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक आज झाली. त्यांच्या पत्नी आणि पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पहिली बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या श्रद्धांजली सभेत उपस्थित मंत्री आणि आमदारांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली.अजित पवार हे आपल्या सूक्ष्म अभ्यासातून भविष्याचा वेध घेण्याचा आग्रह धरणारे व्यक्तिमत्त्व होते, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. दत्तात्रेय भरणे म्हणाले, ‘अजित पवार यांच्या निधनाने राज्यासह जिल्ह्याचे नुकसान झाले असून, त्यांची पोकळी न भरून निघणारी आहे. राज्यासह पुणे जिल्ह्याची प्रगती करून, सर्व क्षेत्रात पुढे जावे, हा त्यांचा मानस होता. त्यादृष्टीने सर्वांना सोबत घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती.’.अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच विरोधी पक्षनेता अशा विविध भूमिकेत जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या समन्वयाने कामे करीत असताना विविध विकास मार्गी लागल्याचे विधानपरिषदेच्या सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात येणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट मैदानासाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी आठवण माधुरी मिसाळ यांनी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.