Pune News : जिल्ह्यासाठी १०३२ कोटींचा आराखडा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मान्यता

अतिमागास आणि दुर्गम भागाच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून कामांची प्रशासकीय मान्यता.
पुणे - जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या (२०२६-२७) एक हजार ३२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता मोठे प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा.

