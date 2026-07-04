Pune Rain Alert: पुण्यात सलग पावसाची रिपरिप; घाट परिसरासाठी पुढील दोन दिवस ‘रेड’ अलर्ट, प्रशासनाचे नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने पुणे शहरासह जिल्ह्याला चांगलेच झोडपून काढले आहे. तसेच पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्याच्या घाट परिसरासाठी पुढील दोन दिवस ‘रेड’ अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. ४) पहाटेपासूनच पावसाने हजेरी लावली. दिवसभर अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळत होत्या. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरूच होती. सलग दुसऱ्या दिवशी पाऊस सुरू राहिल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, कमाल आणि किमान तापमानातही लक्षणीय घट झाली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या नोंदीनुसार शनिवारी शहराचे कमाल तापमान २६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.७ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत तापमानात घट झाल्याने उकाड्यापासून पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे..दिवसभर सुरू असलेल्या पावसामुळे शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले. शिवाजीनगर, स्वारगेट, हडपसर, कात्रज, कोथरूड, सिंहगड रस्ता, बाणेर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील काही रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनांचा वेग मंदावला. कार्यालये सुटण्याच्या वेळेत अनेक प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र दिसून आले. सलग दुसऱ्या दिवशीही वाहनचालकांना संथ गतीने प्रवास करावा लागला. दरम्यान, पुढील दोन ते तीन दिवस हवामानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे..शहर आणि परिसरात रविवारी (ता. ५) तापमानात फारसा बदल होणार नाही. कमाल तापमान २६ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. सकाळी आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील, मात्र दुपारनंतर आकाश अंशतः ढगाळ होऊन हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..प्रशासनाचे आवाहनघाटमाथ्यावरील अतिवृष्टीचा इशारा आणि शहरातील पावसाची स्थिती पाहता नागरिकांनी आवश्यक काम असल्यासच घराबाहेर पडावे आणि सतर्क राहावे. तसेच, स्थानिक प्रशासकीय व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..(सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतची आकडेवारी)परिसर - पाऊस (मिमीमध्ये)शिवाजीनगर : १४.५एनडीए : १८.०चिंचवड : ३७लवळे : ४हडपसर : २.५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.