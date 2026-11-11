Pune District Education : शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीसाठी प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक जाहीर; पुणे जिल्ह्यात १३ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान ३,१३७ शिक्षकांना मार्गदर्शन, २२ तारखेला मूल्यमापन

इंदापूर: पुणे जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक विद्यालयांतील शिक्षकांसाठी वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाला येत्या 13 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. 13 ते 22 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत सलग दहा दिवस हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून, 22 नोव्हेंबर रोजी प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांचे मूल्यमापन होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 3 हजार 137 शिक्षक या प्रशिक्षणात सहभागी होणार आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात एकूण 15 प्रशिक्षण केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) पुणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील पुणे ग्रामीण, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच खडकी, देहूरोड व पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील शिक्षकांना सोयीचे व्हावे, या दृष्टीने प्रशिक्षण केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या सर्व केंद्रांवर शिक्षक हस्तपुस्तिकाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती संस्थेचे प्राचार्य तथा उपसंचालक नामदेव शेंडकर यांनी दिली..शिक्षकांनी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदणी करताना दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना संबंधित गट साधन केंद्र अथवा शहर साधन केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांनी आपला ई-मेल व कार्यालयीन आदेश तपासून त्यामध्ये नमूद केलेल्या प्रशिक्षण केंद्रावर सकाळी नऊ वाजता उपस्थित राहावे. दररोज सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत प्रशिक्षण होणार आहे..एका तासाची अनुपस्थितीही ठरणार अडचणीचीहे प्रशिक्षण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) यांच्या ऑनलाइन प्रणालीवर आधारित असल्याने प्रत्येक तासिकेला उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. एखादा शिक्षक एका तासिकेस अनुपस्थित राहिल्यास ऑनलाइन प्रणालीमध्ये त्याची पुढील तासिका तसेच पुढील दिवसासाठीही अनुपस्थिती नोंदवली जाईल. त्यामुळे त्याला पुढील प्रशिक्षणात सहभागी होता येणार नाही. अशा शिक्षकांना नव्याने संपूर्ण प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी प्रशिक्षणाच्या सर्व दहा दिवसांच्या उपस्थितीबाबत दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे विभागप्रमुख राजेंद्र वाकडे यांनी केले.पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील काही शिक्षकांनी ऑनलाइन नोंदणी करताना तालुका म्हणून हवेली किंवा पुणे शहर अशी नोंद केली आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना त्यांनी नोंदविलेल्या तालुक्यातील प्रशिक्षण केंद्रावरच प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे..कला-क्रीडा शिक्षकांचे शेवटचे तीन दिवस पुण्यातसर्व अध्यापक विद्यालयांतील शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण तसेच पुणे विभागातील कला व क्रीडा शिक्षकांचे प्रशिक्षण खडकी एज्युकेशन सोसायटीच्या वैदेही दत्ताजी गायकवाड ज्युनियर कॉलेज, आलेगावकर हायस्कूल परिसर, खडकी, पुणे येथे एकाच ठिकाणी होणार आहे. पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यांतील कला-क्रीडा शिक्षकांनी पहिल्या सात दिवसांचे प्रशिक्षण आपापल्या तालुक्यात पूर्ण करायचे असून, शेवटचे तीन दिवस म्हणजेच 20 ते 22 नोव्हेंबरदरम्यान पुणे येथे उपस्थित राहायचे आहे, अशी माहिती विभागप्रमुख विजय गायकवाड यांनी दिली..प्रशिक्षण केंद्रांवर सुविधांचे नियोजनसंबंधित प्रशिक्षण केंद्रांवरील माध्यमिक विद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी दिल्या आहेत. तसेच पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी एससीईआरटीने निर्धारित केलेला दहा दिवसांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून मूल्यमापन प्रक्रियेत यशस्वी व्हावे. मूल्यमापनातील गुणांकनाच्या आधारे शिक्षकांना प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद पुणेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहीतुले-कावडे यांनी दिली.प्रशिक्षण केंद्रनिहाय ठिकाणे| तालुका / क्षेत्र | प्रशिक्षण केंद्र1) पुणे शहर | फर्ग्युसन महाविद्यालय (निवड वेतनश्रेणी)2) पुणे शहर | मॉडर्न महाविद्यालय (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)3) हवेली | गायकवाड ज्युनियर कॉलेज, खडकी,4) पुरंदर | वाघिरे विद्यालय, सासवड ,5) मुळशी व राजगड | आर. एम. धारिवाल स्कूल, वारजे-कात्रज-देहूरोड रस्ता, पुणे,6) मावळ | इम्प्रोस इंटरनॅशनल स्कूल, तळेगाव दाभाडे,7) खेड | महात्मा गांधी विद्यालय, राजगुरुनगर,8) जुन्नर | रा. प. सबनीस विद्यालय, नारायणगाव,9) इंदापूर | नंदिकेश्वर विद्यालय, जंक्शन (निवड वेतनश्रेणी)10) इंदापूर | नारायणदास रामदास हायस्कूल, इंदापूर (वरिष्ठ वेतनश्रेणी),11) दौंड | नागेश्वर विद्यालय, पाटस12) बारामती | लडकत स्कूल ऑफ एज्युकेशन, बारामती,13) आंबेगाव | महात्मा गांधी विद्यालय, मंचर14) शिरूर | डेक्कन इंग्लिश मीडियम स्कूल, शिरूर बायपास15) भोर |श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, भोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.