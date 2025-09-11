पुणे

Pune Agriculture: पुणे जिल्ह्यात वाढणार शेतमालाचे उत्पादन; कृषी विभाग घेणार पाच हजार हेक्टरवर विविध पिकांची प्रात्यक्षिके

Pune News: कृषी विभाग पुणे जिल्ह्यात २०२५-२६ रब्बी हंगामासाठी पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर विविध पिकांचे प्रात्यक्षिक आयोजित करणार आहे. यामध्ये ज्वारी, हरभरा आणि करडई या पिकांचे नवीन वाण आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना दाखवले जातील.
Pune Agriculture

Pune Agriculture

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नवीन पिकांचे वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचावे, शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विभागाकडून २०२५-२६ रब्बी हंगामासाठी विविध पिकांच्या प्रात्यक्षिकांचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जवळपास पाच हजार हेक्टर क्षेत्राची निवड केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ज्वारी, हरभरा आणि करडई पिकांचा समावेश असणार आहे.

pune
Farmer
Development
agricultural news
crop demonstration programs

