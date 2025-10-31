पुणे

Pune Waste Management : कचरा व्यवस्थापनासाठी ‘इंदूर पॅटर्न’, जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय; पहिल्या टप्प्यात बारामती, लोणावळ्याची निवड

Pune District Adopts Indore Waste Model : पुणे जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतींमध्ये इंदूरच्या धर्तीवर घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय; पहिल्या टप्प्यात बारामती आणि लोणावळा येथे पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा व चार नगरपंचायतींमध्ये इंदूर शहराच्या धर्तीवर घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात बारामती आणि लोणावळा नगर परिषदांची निवड करण्यात आली असून, तेथे पथदर्शी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

