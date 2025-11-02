Pune News : पुणे जिल्ह्यातील १६ धरणे १०० टक्के भरली; खडकवासला, माणिकडोहचा पाणीसाठा सर्वात कमी

नरेंद्र साठेपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे पुणे जिल्हा पुन्हा एकदा निसर्गसंपन्न आणि जलसमृद्ध झालेला आहे. धरण परिसरातून ओसंडून वाहणारे पाणी, नद्या-नाल्यांमधील वाढलेला प्रवाह आणि हिरवाईची भरभराट यामुळे जिल्ह्यात पावसाळ्याची खरी मजा अनुभवायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे सोळा धरणे काठोकाठ भरल्याने जिल्हा जलसंपत्तीने समृद्ध झाला असून, पावसाचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत खूप जास्त आहे..जिल्ह्यात यावर्षी मॉन्सून पूर्व आणि मॉन्सूनचा जोरदार पाऊस, हा मे महिन्यातच बरसला. मे महिन्यात सुरू झालेला पाऊस कमी अधिक प्रमाणात सात महिन्यानंतरही म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सुरूच आहे. भीमा खोऱ्यातील २७ धरणांपैकी १६ धरणांमध्ये पाणीसाठा हा शंभर टक्के झाला आहे. तर नऊ धरणांमध्ये नव्वद टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा आहे. केवळ खडकवासला आणि माणिकडोह या दोनच धरणांमध्ये अनुक्रमे ६४.७५ आणि ८४.५९ टक्के सर्वात कमी पाणीसाठा अडवला आहे. सध्या येडगाव, घोड, विसापूर, चिल्हेवाडी, कळमोडी आणि नाझरे धरणांच्या सांडव्यातून विसर्ग सुरू आहे..Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.पुणे शहराची चिंता मिटलीपुणे शहराला प्रत्येक महिन्याला सरासरी दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. सध्या खडकवासला प्रकल्पात २८.४० अब्ज घनफूट (टीएमसी) म्हणजेच ९७.४१ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी १ नोव्हेंबरला खडकवासला प्रकल्पातील एकही धरण शंभर टक्के भरलेले नव्हते. यावर्षी टेमघर आणि पानशेत ही दोन धरणे शंभर टक्के भरली आहेत. तर वरसगाव धरणात १२.७६ टीएमसी पाणी असून, ९९.५५ टक्के भरले आहे. खडकवासला धरणात १.२८ टीएमसी पाणी असून, ६४.७५ टक्के पाणीसाठा आहे..‘‘सात महिन्यांपासून पुण्यात पाऊस सुरू आहे. परिणामी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा झाला आहे. सध्या पाऊस सुरू असल्याने धरणांची पातळी योग्य राखण्यासाठी सूचना केल्या आहेत. पावसाचे प्रमाण वाढल्यास ज्या धरणांमधून विसर्ग नाही, त्या धरणांमधूनही विसर्ग सुरू करावा लागू शकतो,’’ असे जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.डिंभे धरण ः (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू जलाशयाचा पाणीसाठा दर्शविणारे छायाचित्र. पावसाळ्यानंतर वाढलेला पाणीसाठा आणि निसर्गरम्य दृश्य पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.धरण \tपाणीसाठा \tटक्केवारी (टीएमसी) पिंपळगाव जोगे \t३.६७ \t९४.४७माणिकडोह\t८.६१ \t८४.५९येडगाव\t१.९४\t१००वडज\t१.१७\t१००डिंभे \t१२.४९\t१००घोड \t४.८७\t१००विसापूर \t०.९० \t१००चिल्हेवाडी \t०.८० \t९९.९१कळमोडी \t१.५१ \t१००चासकमान \t७.५७ \t१००भामा आसखेड\t७.६० \t९९.१५वडिवळे \t१.०७ \t१००आंद्रा \t२.८३ \t९६.९५पवना \t८.२९ \t९७.४६कासारसाई \t०.५५ \t९७.५१मुळशी \t१८.७६ \t९३.०७टेमघर \t३.७१ \t१००वरसगाव\t१२.७६ \t९९.५५पानशेत \t१०.६५ \t१००खडकवासला \t १.२८ \t६४.७५गुंजवणी\t३.६९ \t१००नीरा देवघर\t११.७३ \t१००भाटघर \t२३.५० \t१००वीर \t९.४१ \t१००नाझरे \t०.५९\t९९.९८उजनी \t५३.५७ \t१००सीना कोळेगाव \t३.१६ \t१००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.