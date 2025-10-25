पुणे

Pune News: पुण्यात वेगवेगळ्या घरफोड्यांत ४२ लाखांचा ऐवज लंपास

Diwali Loot in Pune: ₹42 Lakh Stolen Across Multiple Areas: दिवाळीत शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत झालेल्या घरफोडीत चोरट्यांनी ४२ लाख रुपयांचा ऐवज चोरला. कोथरूड, कात्रज-कोंढवा रस्ता, नगर रस्त्यावरील वाडेबोल्हाई आणि हडपसर भागात घरफोडीच्या घटना घडल्या.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दिवाळीत शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत झालेल्या घरफोडीत चोरट्यांनी ४२ लाख रुपयांचा ऐवज चोरला. कोथरूड, कात्रज-कोंढवा रस्ता, नगर रस्त्यावरील वाडेबोल्हाई आणि हडपसर भागात घरफोडीच्या घटना घडल्या.

police
pune
festival
police investigation
Diwali
Theft

