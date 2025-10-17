पुणे

Diwali Awareness : फटाके फोडताना सावधान! अग्निशामक दलाकडून विशेष जनजागृती मोहीम

Diwali Fire Incidents Spike : पुण्यात दिवाळीत फटाक्यांमुळे होणाऱ्या आगीच्या घटना रोखण्यासाठी अग्निशमन दलाची विशेष 'फटाके सुरक्षा जनजागृती मोहीम' सुरू, गतवर्षी ६० घटनांची नोंद.
Preventing the Flames of Negligence: Pune Fire Brigade Pushes 'Cracker Safety' for Diwali.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दिवाळीच्या उत्सवात निष्काळजीपणामुळे आगीसारख्या भीषण घटना घडतात. मागील चार वर्षांत फटाक्यांशी संबंधित आगीच्या घटनांत वाढ झाली असून, गतवर्षी २०२४ मध्ये आगीच्या ६० घटना घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अग्निशामक दलाने यंदा ‘फटाके सुरक्षा जनजागृती मोहीम’ हाती घेतली आहे.

