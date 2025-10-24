पुणे

Diwali Fire Incidents : दिवाळीत आगीच्या ६८ घटना; सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही

Pune News Update : दिवाळीदरम्यान लक्ष्मीपूजन ते भाऊबीज या तीन दिवसांत पुण्यात फटाक्यांमुळे ६८ आगीच्या घटनांची नोंद, सुदैवाने जीवितहानी नाही.
Pune's Fire Brigade Responds to 68 Firecracker-Related Blazes During Diwali, No Injuries Reported

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : दिवाळी साजरी करत असताना यंदा शहरात ६८ ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. बहुतेक आगी किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या आणि बहुतांश ठिकाणी आतषबाजीमुळे आग लागल्याचे अग्निशमन दलाने सांगितले आहे.

