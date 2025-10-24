Diwali Fire Incidents : दिवाळीत आगीच्या ६८ घटना; सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही

पुणे : दिवाळी साजरी करत असताना यंदा शहरात ६८ ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. बहुतेक आगी किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या आणि बहुतांश ठिकाणी आतषबाजीमुळे आग लागल्याचे अग्निशमन दलाने सांगितले आहे..लक्ष्मीपुजनापासून भाऊबीज या तीन दिवसांच्या कालावधीत शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत आगी लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात लक्ष्मीपूजनाचा दिवस धकाधकीचा ठरला. सायंकाळी पाच ते रात्री सुमारे १२ पर्यंत आगीच्या घटनांची सर्वाधिक नोंद झाली. या काळात तब्बल ४२ ठिकाणी आग लागली होती. फटाके, सुतळी, भुईचक्र, रॉकेट यांच्या ठिणग्यांमुळे गवत, झाडे, कचरा, सोसायटी परिसरातील कचरा किंवा मोकळ्या जागेत आग लागण्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या..काही ठिकाणी गॅलरीतील पडदे, वाहनांचे प्लॅस्टिकचे आच्छादन (कव्हर) किंवा सोसायटीतील अडगळीत ठेवलेल्या वस्तू सुद्धा पेटल्या. फुरसुंगी, खराडी, कोरेगाव पार्क, भवानी पेठ, नाना पेठ, टिंगरेनगर, बाणेर, मार्केटयार्ड, कात्रज, धानोरी, येरवडा, आणि हडपसरसारख्या भागांमध्ये अशा घटना विशेषत्वाने घडल्या. फुरसुंगीमध्ये एका उंच इमारतीच्या दहाव्या मजल्यासमोर गॅलरीत पडलेला पेटता फटका पडद्याला लागून आत आग लागली; जवानांनी त्वरित धाव घेत थोड्याच वेळात आग आटोक्यात आणली..Yavatmal Crime: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी वाळू व्यावसायिकाची हत्या; वाळू उचल सीमेचा वाद, यवतमाळ जिल्ह्यातील घटना.अग्निशमन जवानांच्या त्वरित प्रतिसादामुळे मोठ्या घटना टळल्याकाही ठिकाणी कचरा, गवत पेटले. हडपसर लोहमार्गाजवळ गवताला आणि खराडी परिसरात कचऱ्यावर पडलेला फटाक्याने आग लागली. अनेक भागांमध्ये अग्निशमन दलाने तातडीने प्रतिसाद दिल्याने आणखी मोठ्या हानीला आळा बसला. दिवाळीच्या काळात अग्निशमन दलाची सर्व पथके रस्त्यावर सतर्क होती. शहरातील नागरिक, अग्निशमन विभाग तसेच मुख्य अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अग्निशमन जवानांनी त्वरित घटना स्थळी प्रतिसाद दिला आणि आगी लवकर आटोक्यात आणल्या..दिवाळीतील आगीच्या घटना२१ ऑक्टोबर : ४२ घटना२२ ऑक्टोबर : २३ घटना२३ ऑक्टोबर : ३ घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.