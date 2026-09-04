पुण्यात DJविरोधात पोलिसांची आक्रमक कारवाई; अल मदिना यंग बॉईज मंडळाला दणका, २४ तासांत दोषारोपपत्र अन् शिक्षाही

पुण्यात डीजेच्या मोठ्या आवाजाविरोधात वातावरण तापलेले असतानाच पुणे पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. लोहियानगर परिसरात पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून मोठ्या आवाजात डीजे वाजवल्याप्रकरणी मंडळाच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि साऊंड सिस्टीम मालकावर कारवाई करण्यात आली. खडक पोलिसांच्या कारवाईनंतर या तिघांना न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली..लोहियानगरमध्ये मोठ्या आवाजात डीजेलोहियानगर कमानीजवळील सार्वजनिक रस्त्यावर अल मदिना यंग बॉईज मंडळाकडून मोठ्या आवाजात डीजे वाजवण्यात आला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमवून नागरिकांना त्रास होईल, अशा पद्धतीने गोंगाट आणि उपद्रव केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी साऊंडचा आवाज कमी करण्याबाबत वारंवार सूचना दिल्या. मात्र, त्यानंतरही साऊंडचा आवाज कमी करण्यात आला नसल्याचे पोलिसांच्या कारवाईत समोर आले..आदेशाची लेखी माहिती देऊनही नियमभंगडीजे साऊंड सिस्टीम, लेझर लाईट आणि फटाके यांचा वापर करू नये, असे आदेश पोलीस आयुक्तांनी दिले होते. या आदेशाची लेखी माहिती मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६८ नुसार त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली होती. असे असतानाही आदेशाचे उल्लंघन केल्याने खडक पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..Vidyanand Bapat Video: विद्यानंद बापटांना मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल; पुण्यात गणेशोत्सवातील डीजे वाद पुन्हा ऐरणीवर.२४ तासांत दोषारोपपत्र; न्यायालयाचा निर्णयखडक पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. शिवाजीनगर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रमांक ६ येथे या प्रकरणाची सुनावणी झाली..न्यायालयाने अल मदिना यंग बॉईज मंडळाचे अध्यक्ष वाहिद कासम मणियार, उपाध्यक्ष जावेद मजीद शेख आणि डीजे साऊंड मालक प्रकाश कृष्णात अस्वले यांना भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ आणि २९२ नुसार दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली..दरम्यान, पुण्यात डीजेविरोधात लढा देणारे विद्यानंद बापट यांच्याकडूनही डीजेच्या मोठ्या आवाजाविरोधात भूमिका मांडली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खडक पोलिसांनी डीजे आणि साऊंड सिस्टीमच्या नियमभंगाविरोधात केलेली ही कठोर कारवाई महत्त्वाची ठरली आहे..Pune News : अडवणूक थांबणार, कामांना येणार गती; निविदा प्रक्रियेला विलंब केल्यास अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.