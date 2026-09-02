Vidyanand Bapat: केवळ शब्दांचा खेळ न करता ठोस भूमिका मांडावी... विद्यानंद बापटांनी CM फडणवीसांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण कसं केलं?

पुण्यात गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून ‘डीजेमुक्त’ गणेशोत्सवाची मागणी जोर धरत आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असताना, पुणे महापालिकेच्या नियोजन बैठकीत डीजे आणि हाय-डेसिबल लाऊडस्पीकरवर पूर्ण बंदीची मागणी करणारे विद्यानंद बापट चर्चेत आले आहेत. उत्सवातील ध्वनिप्रदूषण, नियम आणि गणेशोत्सवाचे आदर्श स्वरूप याबाबत ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधी महिमा ठोंबरे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला..‘सांस्कृतिक पद्धत’ म्हणजे नेमके काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणेशोत्सव ‘सांस्कृतिक पद्धतीने साजरा करा’, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र, या ‘सांस्कृतिक पद्धती’चा नेमका अर्थ काय, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे बापट यांनी म्हटले.ते म्हणाले की, गणेशोत्सवाची सांस्कृतिक परंपरा नेमकी कुठून मोजायची, हा प्रश्न आहे. गणेशोत्सव सुरू होऊन सुमारे १३५ वर्षे झाली आहेत, तर लाउडस्पीकरचा वापर सुरू होऊन ५०-६० वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे लाउडस्पीकरलाही सांस्कृतिक परंपरेचा भाग मानायचे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ढोल-ताशे मात्र उत्सवाच्या सांस्कृतिक स्वरूपाचा भाग मानले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..लाउडस्पीकरबाबत स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षामुंबई उच्च न्यायालयाच्या लाउडस्पीकरसंदर्भातील निर्णयानंतर वर्षभरापूर्वी फडणवीस यांनी ‘मुंबई लाउडस्पीकरमुक्त झाली’, अशी घोषणा केली होती. मात्र, बारमाही लावण्यात येणाऱ्या लाउडस्पीकरपासून मुंबईला मुक्तता मिळाली असली तरी उत्सवांच्या निमित्ताने लावल्या जाणाऱ्या लाउडस्पीकरचा प्रश्न कायम असल्याचे बापट यांनी सांगितले. त्यामुळे या विषयावर मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट, निःसंदिग्ध आणि अचूक भूमिका अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले. केवळ शब्दांचा खेळ न करता ठोस भूमिका मांडावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे..Pune MIDC: शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश! पाबळ-धामारी एमआयडीसीला तूर्तास स्थगिती; ७४३ हेक्टर बागायती क्षेत्राला दिलासा.नागरिकांच्या सहभागावर भरआपला मुख्य भर लोकप्रतिनिधींवर नसून ‘सिटिझन अॅक्टिव्हिझम’वर असल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना एकत्र आणणे हा आपल्या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू असून नागरिक संघटित झाले तर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी प्रश्न सोडवता येतील, असे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, डीजेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांनी महाराष्ट्राला सांस्कृतिक गणेशोत्सव कसा असतो, हे दाखवून द्यावे, असे आवाहन केले आहे..कोण आहेत विद्यानंद बापट?विद्यानंद बापट हे मूळचे रत्नागिरीचे रहिवासी असून त्यांचे शालेय शिक्षण रत्नागिरीत झाले आहे. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची बी.कॉम. पदवी घेतली असून ते ३७ वर्षांचे आहेत. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा मोठ्या सामाजिक संघटनेचे प्रमुख नाहीत. एका खासगी बीपीओ कंपनीत ते वर्क फ्रॉम होम पद्धतीने काम करतात..गेल्या आठ वर्षांपासून ते पुण्यातील नारायण पेठ परिसरात वास्तव्यास आहेत. घरून काम करताना तसेच गर्दीच्या पेठ भागात राहताना सण-उत्सवांमधील कर्णकर्कश आवाजाचा ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि घरून काम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर होणारा परिणाम त्यांनी मांडला.२०२६च्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या नियोजन बैठकीत त्यांनी डीजे आणि हाय-डेसिबल लाऊडस्पीकरवर पूर्ण बंदीची मागणी केली. त्यांच्या भूमिकेला स्थानिक गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आणि बैठकीत खडाजंगी झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर बापट चर्चेत आले..Pune Ganeshotsav: ‘कोणताही धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य’ अंतर्भूत, उत्सवाच्या नावाखालील उपद्रव नको...; प्रशासनाला जाब विचारणारे बापट काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.