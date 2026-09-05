Pune DJ Noise Rules: ध्वनिमर्यादा ओलांडल्यास कारवाई; दहीहंडी, गणेशोत्सवात ‘डीजे’च्या दणदणाटावर पोलिसांची नजर

पुणे : ‘‘दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी शहरातील वाढत्या ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. ध्वनिमर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील,’’ असा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला. .शहरात शनिवारी (ता. ५) दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यात येत आहे. उत्सवादरम्यान ‘डीजे’ आणि ‘बेस’च्या वाढत्या आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि रुग्णांना तीव्र त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे..IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी विशेष दक्षता घेतली असून, शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये आवाजाची तीव्रता मोजण्यासाठी विशेष ‘डेसिबल मीटर’ पथके तैनात केली जाणार आहेत. मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज आढळल्यास संबंधित मंडळ, डीजे चालक आणि मालकावर पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवले जातील, असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट सांगितले..‘चार बेस, चार टॉप’चीच मर्यादाध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दहीहंडी उत्सव, गणेशोत्सव मिरवणुकांमध्ये प्रेशरमेड आणि प्लाझ्मा उपकरणांचा वापर करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली. केवळ चार बेस, चार टॉपची मर्यादा निश्चित केली आहे. पोलिस प्रशासन आणि मंडळांच्या बैठकीत यावर एकमत झाले आहे. एकही बेस किंवा टॉप वाढवल्यास मंडळावर गुन्हा दाखल करून संपूर्ण ‘साउंड सिस्टिम’ जप्त केली जाईल, असा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिला..IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती."ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करून उपकरणे जप्त केली जातील. तसेच, दहीहंडी उत्सवात अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे."- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.