पुणे : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात असलेल्या डी-मार्टच्या गोदामावर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई केली आहे. मावळमधील आंबी गावात असलेल्या अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेडच्या (डी-मार्ट) सुविधेची तपासणी करताना अधिकाऱ्यांनी तब्बल २० हजार ८५ लिटर खाद्यतेल जप्त केले. जप्त करण्यात आलेल्या तेलाची एकूण किंमत ५० लाख २७ हजार ८९३ रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे. खाद्यतेलाचा दर्जा निकृष्ट असण्याची तसेच उत्पादनांवर दिशाभूल करणारी लेबले लावण्यात आल्याची शंका असल्याने ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे अद्याप निश्चित झालेले नाही..मावळमधील डी-मार्टच्या साठवण केंद्राची तपासणीमिळालेल्या माहितीनुसार, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मावळ तालुक्यातील आंबी गावातील शेड क्रमांक १, गट क्रमांक ११३ येथे ही तपासणी केली. या ठिकाणी साठवून ठेवलेल्या विविध प्रकारच्या खाद्यतेलाच्या साठ्याची पाहणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान तेलाचा दर्जा आणि उत्पादनांवरील लेबलिंग याबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी संबंधित साठा जप्त करण्याची कारवाई केली.या कारवाईत एकूण २० हजार ८५ लिटर खाद्यतेल ताब्यात घेण्यात आले. या संपूर्ण साठ्याचे बाजारमूल्य ५० लाख २७ हजार ८९३ रुपये इतके आहे. खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी प्रशासनाकडून ही तपासणी करण्यात आली..विविध कंपन्यांच्या खाद्यतेलाचा समावेशएफडीएने जप्त केलेल्या खाद्यतेलामध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. यामध्ये आधार रिफाइंड सूर्यफूल तेल, फॉर्च्यून राइस ब्रान तेल, पतंजली कच्ची घाणी मोहरीचे तेल, तसेच सफोला कंपनीचे कोल्ड प्रेस्ड मोहरीचे आणि शेंगदाणा तेल यांचा समावेश आहे.या सर्व उत्पादनांचा दर्जा आणि त्यांच्यावर नमूद करण्यात आलेली माहिती तपासण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबरोबरच उत्पादनांच्या लेबलवर दिलेल्या माहितीत काही दिशाभूल करणारा तपशील आहे का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे..Pune News: मतदार यादीत नाव नाही? चिंता नको! २८ लाख ६८ हजार नागरिकांना नावनोंदणीची संधी; ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत.नऊ नमुने प्रयोगशाळेत पाठवलेतपासणीदरम्यान एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या खाद्यतेल उत्पादनांचे एकूण नऊ नमुने गोळा केले आहेत. हे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. निर्धारित अन्नसुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांनुसार संबंधित खाद्यतेल योग्य आहे की नाही, हे या चाचण्यांमधून स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, जप्त केलेले खाद्यतेल निकृष्ट दर्जाचे आहे किंवा त्यावर चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली आहे, याबाबत प्रशासनाने अद्याप अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही. प्रयोगशाळेचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.नऊ नमुन्यांच्या तपासणी अहवालांच्या आधारे एफडीएकडून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता प्रयोगशाळेच्या निष्कर्षांकडे लक्ष लागले आहे..Pune Fire News: अंगावरच्या कपड्यांनिशी घराबाहेर पडले, संसार मात्र आगीत राख! टिंबर मार्केटमधील कुटुंबांचे अश्रू अनावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.