पुणे

पतीचा मंगळदोष दूर करण्यासाठी पत्नीच्या प्रायव्हेट पार्टला हळदी कुंकू लावून...; भोंदूबाबाकडून अघोरी कृत्य, हुंड्यासाठी छळ

Pune Woman Allegedly Tortured पुण्यात एका विवाहितेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी महिलेनं पोलिसात पतीसह सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Woman Allegedly Forced Into Occult Ritual to Remove Mangal Dosha

Woman Allegedly Forced Into Occult Ritual to Remove Mangal Dosha

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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हुंड्यासाठी महिलेचा छळ करून तिला भोंदू व्यक्तीकडे नेऊन अघोरी कृत्य करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी पतीसह पाच जणांवर चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा प्रकार हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याने, तसेच पतीला 'मंगळ ग्रहाची बाधा' असल्याचे सांगून घडवून आणल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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