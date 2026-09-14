पतीचा मंगळदोष दूर करण्यासाठी पत्नीच्या प्रायव्हेट पार्टला हळदी कुंकू लावून...; भोंदूबाबाकडून अघोरी कृत्य, हुंड्यासाठी छळ

हुंड्यासाठी महिलेचा छळ करून तिला भोंदू व्यक्तीकडे नेऊन अघोरी कृत्य करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी पतीसह पाच जणांवर चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा प्रकार हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याने, तसेच पतीला 'मंगळ ग्रहाची बाधा' असल्याचे सांगून घडवून आणल्याचे पोलिसांनी सांगितले..महिलेनं दिलेल्या तक्रारीनुसार ११ एप्रिल ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत सगळा प्रकार घडला. महिलेकडं हुंडा म्हणून १५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. यापैकी २ लाख २० हजार ऑनलाइन पाठवले होते. पण उरलेल्या पैशांसाठी तिचा छळ केला जात होता. शारिरीक अत्याचार केल्याचा आरोपही महिलेनं केला आहे..इम्रान खान यांच्या घटस्फोटित पत्नीनं केलं दुसरं लग्न, ४ मुलांचा बाप असलेल्या ६२ वर्षीय बिझनेसमेनसोबत होती रिलेशनशिपमध्ये.पतीच्या मंगळदोषाचं कारण सांगत अघोरी विधी करण्यासाठी एका भोंदूबाबाकडे नेल्याचंही तक्रारीत म्हटलंय. भोंदूबाबाच्या सांगण्यावरून पाण्यात अंगारा टाकून तो पाजला गेला. शिवाय अघोरी विधी करायला लावले. गुप्तांगाला हळद-कुकू लावल्याचा आणि पूजा केल्याचा धक्कादायक प्रकार केला गेला असंही तक्रारीत म्हटलं आहे..याप्रकरणी एका महिलेने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार प्रदीप मनोहर पाटील (वय ३२), मालन मनोहर पाटील (वय ५२), प्रतीक्षा मनोहर पाटील (वय २७, तिघे रा. सरोळी, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर), प्रीतम मनीष पाटील (वय ३०) आणि मनीष पाटील (दोघे रा. नांदेड सिटी, सिंहगड रस्ता) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. महिलेच्या वडिलांनी विवाह ठरल्यानंतर आरोपींना ऑनलाइन पद्धतीने दोन लाख २० हजार रुपये दिले होते. मात्र, उर्वरित हुंड्याची रक्कम न दिल्याने विवाहानंतर महिलेचा शारीरिक, मानसिक छळ सुरू करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.