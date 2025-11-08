Pune Crime : 'दृश्यम' स्टाईल घटना थंड डोक्याने पत्नीचा खून; वारजे माळवाडी पोलिसांकडून पतीला अटक

पुणे : पत्नीच्या कथित प्रेमसंबंधांच्या संशयावरून पतीने थंड डोक्याने पत्नीचा गळा आवळून खून केला आणि त्यानंतर पुरावे नष्ट करून पोलिसांत मिसिंगची तक्रार दिली. मात्र, वारजे माळवाडी पोलिसांनी तपासात थरकाप उडवणारा हा गुन्हा उघडकीस आणला. 'दृश्यम' चित्रपटात दाखवलेला घटनाक्रम जणू प्रत्यक्षात घडला..वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात आरोपी समीर पंजाबराव जाधव (वय ४२, रा. शिवणे, पुणे) याने २८ ऑक्टोबर रोजी पत्नी अंजली (वय ३८) हरवल्याची तक्रार दिली होती. त्यानुसार २६ ऑक्टोबर रोजी ती वारजे पुलाजवळ बसस्थानक परिसरातून बेपत्ता झाल्याचे सांगितले होते. सुरुवातीला हा प्रकार साधा मिसिंगप्रमाणे वाटत असला तरी तपासादरम्यान जाधवच्या हालचालींनी पोलिसांचा संशय वाढला. .पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांच्या सूचनेनुसार, वारजे माळवाडीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत काईंगडे, पोलिस उपनिरीक्षक संजय नरळे आणि नितीन गायकवाड यांनी तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि आरोपीच्या वर्तणुकीचे बारकाईने विश्लेषण केले. आरोपीचे वक्तव्य आणि वास्तवातील घटनांमध्ये विसंगती आढळताच पोलिसांनी सखोल चौकशी सुरू केली..Crime: जावयानं माझ्या मुलीला मारलं, सासूची तक्रार... मात्र सत्य समोर आल्यानंतर तोंड लपवावं लागलं, प्रकरण काय?.या चौकशीत समीर जाधवने अखेर कबुली दिली. 'पत्नी अंजलीचे एका व्यक्तीशी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. तिच्या मोबाईलवरील चॅट्स पाहिल्यानंतर अनेकदा वाद झाले. ती सुधारणार नाही हे लक्षात आल्याने तिचा काटा काढायचे ठरवले,' असे त्याने पोलिसांना सांगितले. त्यासाठी त्याने शिंदेवाडी (गोगलवाडी फाटा) येथे १८ हजार रुपये भाड्याने एक गोदाम घेतले. लोखंडी बॉक्स तयार करून तिथे ठेवला आणि लाकडाची पोती आणून ठेवल्यानंतर खुनाची तयारी केली.आरोपीने २६ ऑक्टोबर रोजी अंजलीला कारमध्ये फिरायला नेले. नवले ब्रिजमार्गे खेडशिवापूर, मरीआई घाट परिसरात फिरवल्यानंतर परतीच्या प्रवासात शिंदेवाडी येथे थांबून भेळ खाण्याचा बहाणा केला. गोडाऊनमध्ये चटईवर बसून दोघे भेळ खात असताना त्याने अचानक तिचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर पत्नीचा मृतदेह लोखंडी बॉक्समध्ये टाकून पेट्रोल ओतून जाळला. राख नदीपात्रात टाकली आणि बॉक्स स्क्रॅपमध्ये विकला..पोलिस उपनिरीक्षक गायकवाड यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी समीर पंजाबराव जाधव याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १०३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचा तपास राजगड पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम, सहाय्यक आयुक्त भाऊसाहेब पटारे यांच्या सुचनेनुसार, वरिष्ठ निरीक्षक विश्वजीत काईंगडे, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) प्रकाश धेंडे, नीलेश बडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक संजय नरळे, नितीन गायकवाड, पोलिस अंमलदार गणेश कर्चे, सुनील मुठे, योगेश वाघ, शरद पोळ, शिरीष गावडे यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.