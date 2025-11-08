पुणे

Pune Crime : 'दृश्यम' स्टाईल घटना थंड डोक्याने पत्नीचा खून; वारजे माळवाडी पोलिसांकडून पतीला अटक

Drishyam' Style Murder in Pune Over Marital Suspicion : पत्नीच्या कथित प्रेमसंबंधांच्या संशयावरून पती समीर जाधवने थंड डोक्याने खून करून 'दृश्यम' चित्रपटाप्रमाणे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र वारजे माळवाडी पोलिसांनी तांत्रिक तपास व सखोल चौकशीतून हा थरकाप उडवणारा गुन्हा उघडकीस आणला.
पुणे : पत्नीच्या कथित प्रेमसंबंधांच्या संशयावरून पतीने थंड डोक्याने पत्नीचा गळा आवळून खून केला आणि त्यानंतर पुरावे नष्ट करून पोलिसांत मिसिंगची तक्रार दिली. मात्र, वारजे माळवाडी पोलिसांनी तपासात थरकाप उडवणारा हा गुन्हा उघडकीस आणला. 'दृश्यम' चित्रपटात दाखवलेला घटनाक्रम जणू प्रत्यक्षात घडला.

