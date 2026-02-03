पुणे

Pune Crime : पुण्यात एमडी अमली पदार्थ विक्री प्रकरणी दोघांना अटक; एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल

MD drugs seized Pune : खराडी परिसरात एमडी (मेफेड्रोन) अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या दोघांना पहाटे अटक करण्यात आली. पोलिसांनी २७ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करत साडेबारा लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
MD drugs seized Pune

MD drugs seized Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : खराडी परिसरात एमडी (मेफेड्रोन) अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या दोघांना मंगळवारी (ता. ३) पहाटे अटक करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींकडून साडेबारा लाख रुपये किमतीचे २७ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Drugs
Pune Police Commissioner

Related Stories

No stories found.