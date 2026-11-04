पुणे

पुण्यात मद्यधुंद पोलीस कॉन्स्टेबलचा धिंगाणा! पोलीस आयुक्तांच्या बंगल्याच्या गेटला कारची धडक; कर्मचारी ताब्यात

Pune Police Commissioner bungalow incident: निलंबन आणि बदलीवरून नाराजी असल्याची चर्चा, अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ; कॉन्स्टेबल अमोल भिसे याच्याविरोधात कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Pune Drunk Police Constable Crashes Car Into Police Commissioner Amitesh Kumar’s Bungalow Gate

Pune Drunk Police Constable Crashes Car Into Police Commissioner Amitesh Kumar’s Bungalow Gate

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune police constable car accident: पुण्यात पोलीस दलातील एका कर्मचाऱ्याने मद्यधुंद अवस्थेत थेट पोलीस आयुक्तांच्या बंगल्याबाहेर गोंधळ घातल्याची घटना समोर आली आहे. अमोल भिसे असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून, त्याने मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) संध्याकाळी कॅन्टोन्मेंट परिसरातील पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या गेटला आपल्या कारची धडक दिली. या घटनेनंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.

Loading content, please wait...
Police Commissioner Amitesh Kumar
local Pune news
Pune police case