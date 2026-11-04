पुण्यात मद्यधुंद पोलीस कॉन्स्टेबलचा धिंगाणा! पोलीस आयुक्तांच्या बंगल्याच्या गेटला कारची धडक; कर्मचारी ताब्यात

Pune police constable car accident: पुण्यात पोलीस दलातील एका कर्मचाऱ्याने मद्यधुंद अवस्थेत थेट पोलीस आयुक्तांच्या बंगल्याबाहेर गोंधळ घातल्याची घटना समोर आली आहे. अमोल भिसे असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून, त्याने मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) संध्याकाळी कॅन्टोन्मेंट परिसरातील पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या गेटला आपल्या कारची धडक दिली. या घटनेनंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले..मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगल्याच्या परिसरात आल्यानंतर भिसे याने उपस्थित अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्याशी वाद घातला. जवळपास अर्धा तास हा गोंधळ सुरू होता. या प्रकारामुळे पोलीस दलातही चर्चा सुरू झाली आहे..MPSC Exam Inquiry: एमपीएससीच्या नऊ परीक्षांची चौकशी; राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ यादीतून वगळल्याने विद्यार्थ्यांचा सवाल.पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, संबंधित कर्मचारी घटनेच्या वेळी मद्याच्या प्रभावाखाली असल्याचा संशय आहे. त्याच्याविरोधात यापूर्वीही शिस्तभंगाच्या तक्रारी आणि विविध गुन्ह्यांची नोंद आहे. २०२५ मध्ये त्याला निलंबित करण्यात आले होते, तर २०२६ मध्ये पुन्हा सेवेत घेण्यात आले..पोलीस दलातील चर्चेनुसार, इच्छेनुसार बदली न झाल्यामुळे भिसे नाराज होता. याच नाराजीतून त्याने हा प्रकार केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएचा मिठाई विक्रेत्यांना दणका! कोंढवा, आळंदीतून १ हजार ४९१ किलो मिठाई जप्त करून नष्ट.दरम्यान, भिसे याला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याला मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्याही असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याच्याविरोधात पुढील कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.