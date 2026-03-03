Pune Dubai Flights Suspended : इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका ! पुणे-दुबई विमानसेवा सलग चौथ्या दिवशी बंद, प्रवाशांच्या अडचणीत वाढ

Multiple Pune-Dubai Flights Cancelled : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला आहे. यामुळे पुण्यातील लोहगाव विमानतळावरून दुबई आणि अबू धाबीसाठीची विमान सेवा सलग चौथ्या दिवशी बंद आहे. परिणामी, पुण्यातून दररोज चालणाऱ्या दुबईला दोन आणि अबू धाबीला एका नियमित विमान सेवांचे उड्डाण रद्द झाले आहे..दुबईमधील परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात नसल्याने आणि दुबईतील एअरस्पेस पूर्णपणे खुला न केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे प्रभावित झाली आहेत. स्पाइसजेट, इंडिगो आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या विमान कंपन्यांच्या नियमित उड्डाणांवर या बंदीचा थेट परिणाम झाला आहे..मध्य पूर्वेतील हवाई क्षेत्रातील बंदीमुळे (UAE, कतार, इराक, इराण इत्यादी) हजारो उड्डाणे रद्द झाली असून, दुबई आणि अबू धाबी हे प्रमुख हब असल्याने भारतीय प्रवाशांवर मोठा परिणाम झाला आहे. काही विमान कंपन्यांनी मर्यादित उड्डाणे पुन्हा सुरू केली असली तरी, पुण्यातून दुबई-अबू धाबी मार्गावरील सेवा अद्याप पूर्णपणे स्थगित आहे..Flight Cancel: इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका! पुणे-मुंबईहून परदेशी जाणारी विमाने रद्द; देशभरात विमानतळांवर प्रवासी अडकले.प्रवाशांना सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी आपल्या विमान कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपद्वारे फ्लाइट स्थिती तपासावी. रद्द झालेल्या तिकिटांसाठी बहुतेक कंपन्यांनी पूर्ण परतावा किंवा तारीख बदलण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परिस्थिती अस्थिर असल्याने पुढील काही दिवस उड्डाणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे..या संकटामुळे दुबईत अडकलेल्या पुण्यातील अनेक विद्यार्थी, पर्यटक आणि व्यावसायिकांना मोठी अडचण झाली आहे. राज्य सरकार आणि भारतीय दूतावासांकडून अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.