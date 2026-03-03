पुणे

Pune Dubai Flights Suspended : इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका ! पुणे-दुबई विमानसेवा सलग चौथ्या दिवशी बंद, प्रवाशांच्या अडचणीत वाढ

Middle East Airspace Crisis : कतार, इराक, इराण आदी देशांच्या हवाई क्षेत्रातील बंदीमुळे हजारो उड्डाणे रद्द , झाली आहेत. अडकलेल्या प्रवाशांसाठी राज्य सरकार व भारतीय दूतावास मदतकार्य करत असून, प्रवाशांना फ्लाइट स्टेटस तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Passengers waiting at Pune International Airport after Dubai and Abu Dhabi flights were cancelled due to Middle East airspace restrictions.

Passengers waiting at Pune International Airport after Dubai and Abu Dhabi flights were cancelled due to Middle East airspace restrictions.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Multiple Pune-Dubai Flights Cancelled : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला आहे. यामुळे पुण्यातील लोहगाव विमानतळावरून दुबई आणि अबू धाबीसाठीची विमान सेवा सलग चौथ्या दिवशी बंद आहे. परिणामी, पुण्यातून दररोज चालणाऱ्या दुबईला दोन आणि अबू धाबीला एका नियमित विमान सेवांचे उड्डाण रद्द झाले आहे.

Loading content, please wait...
Dubai
pune airport
Abu Dhabi
Flight connectivity demands

Related Stories

No stories found.