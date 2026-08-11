पुणे

वाचक लिहतात ः ई रिक्षावरील बंदी मागे घ्या

वाचक लिहतात ः ई रिक्षावरील बंदी मागे घ्या
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पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या नवीन रिक्षांना पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत चालवण्यास मुभा असेल. पण, शून्य प्रदूषण करणारी ई-रिक्षा वर बंदी, असा अजब निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्या मागचे कारण सर्वसामान्य माणसाच्या समजण्या पलीकडचे आहे. पुणे हे सर्वात जास्त प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून चौकाचौकांत वॉटर स्प्रिंकल (कारंजे) बसवले जात आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन व अनेक महानगरपालिका ई-वाहनांसाठी अनुदान देत आहे. अनेक शहरांत डिझेल, पेट्रोल वरील वाहनांवर बंदी घातली जात आहे. अशा वेळी पर्यावरण पूरक ई-रिक्षाला महापालिका हद्दीत बंदी का ? त्या मागे कोणाचे वैयक्तिक हित लपलेले आहे का ?
- राजेश अग्रवाल, एम्पायर इस्टेट

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