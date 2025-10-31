PMC News : पुण्यात ई-कचऱ्याचा डोंगर, वर्षाला २० हजार टन ई-वेस्टची वाढ; महापालिकेची 'पेहेल २०२४' योजना, ४०० केंद्रे उभारणार

पुणे : अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआयचा) इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल साधनांचा वापर वाढला आहे. मात्र या साधनांचा वापर झाल्यानंतर ती निरुपयोगी होऊन कचऱ्याचे (ई-वेस्ट) प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता नियमितच्या कचऱ्यासोबत ई-वेस्टचेदेखील प्रमाण वाढले आहे. मात्र त्यावर योग्य पद्धतीने प्रक्रिया होऊन विल्हेवाट लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .माहिती तंत्रज्ञानाचा वेग, मोबाईल आणि लॅपटॉपसारख्या उपकरणांची वारंवार अदलाबदल, तसेच घराघरांत वाढलेली स्मार्ट उपकरणांची संख्या यामुळे शहरातील ई-वेस्टचा आकडा दरवर्षी २० हजार मेट्रिक टनांहून अधिक झाला आहे. मात्र त्यातील केवळ २० टक्के कचराच अधिकृत प्रणालीमार्फत संकलित आणि पुनर्वापरासाठी जात असल्याने उर्वरित कचरा इतर माध्यमांतून किंवा सामान्य कचऱ्यात मिसळून पर्यावरणावर परिणाम करत आहे. महापालिकेने शहरभर ई-वेस्ट संकलन आणि वर्गीकरणासाठी ‘पेहेल २०२४ ’ योजनेअंतर्गत ४०० हून अधिक संकलन केंद्र स्थापन करण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे. त्याच पार्श्र्वभूमीवर सध्या शहरात १५ केंद्रांत ई-वेस्टवर काम सुरू आहे..ई-वेस्टमधील वस्तूराउटर्स, हार्ड ड्राइव्ह, इन्व्हर्टर युनिट्स, ट्यूबलाइट्स, फ्रिज, टीव्ही, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेव्ह, एसी, मोबाईल, चार्जर, केबल्स, पॉवर बँक, हेडफोन, लॅपटॉप, मॉनिटर, की-बोर्ड, प्रिंटर, स्कॅनरया सर्व उपकरणांमध्ये सोने, तांबे, चांदी, प्लास्टिक, काच असे धातू, तर लीड, मर्क्युरी, कॅडमियम असे विषारी घटक आढळतात. सध्या आयटी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा उपकरणांची वारंवार अदलाबदल आणि घरोघरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची संख्या वाढल्याने जुन्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना कचऱ्यात फेकण्याचे प्रमाण अधिक झाले आहे. ई-वेस्ट हे पर्यावरणासाठी हानिकारक असून, त्याची विल्हेवाट लावणे कठीण झाले आहे..स्वयंसेवी संस्थांचा सहभागशहरातील काही स्वयंसेवी संस्था या ई-वेस्ट संकलन आणि जनजागृती मोहिमेत सक्रिय आहेत. ‘जनवाणी’ या संस्थेने दरवर्षी शहरात ३०० हून अधिक ठिकाणी ‘वर्ल्ड ई वेस्ट डे’निमित्त ई-वेस्ट संकलन ड्राइव्हमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला, तसेच ‘स्वच्छ’ आणि ‘आदर पी क्लीन सिटी’ या संस्थांनीही नागरिकांना मोफत संकलन सेवा, कार्यशाळा आणि.Pune Crime : कारवाईची भीती दाखवून ज्येष्ठ महिलेची एक कोटी १९ लाखांची फसवणूक.शाळांमधील जागरूकता कार्यक्रम राबवले आहेत.रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल’ संकल्पनेवर आधारित एकूण १५ केंद्रे कार्यरत आहेत. प्रत्येक तीन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण शहरातून गोळा होणाऱ्या ई-कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि व्यवस्थापन आम्ही नियमितपणे करतो. या उपक्रमात शहरातील अनेक सामाजिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग आहे. सरासरी दर तीन महिन्यांत सुमारे चार ते पाच टन ई-कचरा गोळा केला जातो. घोले रस्ता येथील आमच्या मुख्य कार्यालयात कचऱ्याच्या पुढील प्रक्रिया केल्या जातात. शहरातील विविध भागांतील सोसायट्यांमध्ये लहान उपकेंद्रेदेखील स्थापन केली आहेत. पर्यावरणावर ई-कचऱ्याचा कमीतकमी परिणाम व्हावा, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.- संदीप कदम, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.