पुणे

PMC News : पुण्यात ई-कचऱ्याचा डोंगर, वर्षाला २० हजार टन ई-वेस्टची वाढ; महापालिकेची 'पेहेल २०२४' योजना, ४०० केंद्रे उभारणार

Pune's E-Waste Exceeds 20,000 Tonnes Annually : पुण्यात एआयमुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर वाढल्याने ई-कचरा २० हजार मेट्रिक टनांहून अधिक झाला आहे, मात्र त्यावर योग्य प्रक्रिया होत नसल्याने महापालिकेने 'पेहेल २०२४' अंतर्गत ४०० हून अधिक संकलन केंद्रे स्थापन करण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे.
Pune faces a massive e-waste challenge as annual volume crosses 20,000 tonnes; PMC launches 'Pahel 2024' plan for 400 new collection centers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआयचा) इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल साधनांचा वापर वाढला आहे. मात्र या साधनांचा वापर झाल्यानंतर ती निरुपयोगी होऊन कचऱ्याचे (ई-वेस्ट) प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता नियमितच्या कचऱ्यासोबत ई-वेस्टचेदेखील प्रमाण वाढले आहे. मात्र त्यावर योग्य पद्धतीने प्रक्रिया होऊन विल्हेवाट लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

