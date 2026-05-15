पुणे

आर्थिक धोरणांविरोधात लक्ष्मी रस्त्यावर आंदोलन

पुणे, ता. १५ : केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात लक्ष्मी रस्ता येथे गुलाबो गँग व बिटिया फाउंडेशनच्या वतीने गुरुवारी अनोखे उपहासात्मक आंदोलन करण्यात आले.
‘झालमोरी बेचो, सोना मत बेचो’ अशा घोषणा देत महिलांनी हातात झालमोरी घेऊन नागरिक व सराफ व्यावसायिकांना वाटप करत सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. यावेळी सराफ व्यावसायिक सचिन अष्टेकर उपस्थित होते. हे आंदोलन सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता तिवारी यांच्या पुढाकारातून झाले. या आंदोलनात शोभा पणीकर, कीर्ती जाधव आदींचा समावेश होता. वाढती महागाई, आर्थिक ताण आणि बदलत्या सरकारी धोरणांचा सामान्य नागरिकांवर होत असलेला परिणाम अधोरेखित करण्यासाठी हे आंदोलन केल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

