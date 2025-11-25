पुणे

Pune Crime : शिक्षण उपनिरीक्षकांनी शालार्थ आयडीसाठी एक लाखाची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक!

Government Office : पुण्यातील शिक्षण उपनिरीक्षक मिरगणे शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी एक लाखाची लाच घेताना अटक झाला. एसीबी तपासाखाली हा भ्रष्टाचार प्रकरण उघड झाले.
Education inspector arrested for taking one lakh rupees bribe, ACB Pune investigation,

Education inspector arrested for taking one lakh rupees bribe, ACB Pune investigation,

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : विना वेतन काम करणाऱ्या एका शिक्षिकेचा ‘शालार्थ आयडी’ मंजूर करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पुण्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील शिक्षण उपनिरीक्षक रावसाहेब भगवान मिरगणे (वय ५७, रा. हडपसर) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. २५) रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
education
bribe
ACB

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com