Pune Crime : शिक्षण उपनिरीक्षकांनी शालार्थ आयडीसाठी एक लाखाची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक!

पुणे : विना वेतन काम करणाऱ्या एका शिक्षिकेचा ‘शालार्थ आयडी’ मंजूर करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पुण्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील शिक्षण उपनिरीक्षक रावसाहेब भगवान मिरगणे (वय ५७, रा. हडपसर) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. २५) रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तक्रारदार यांच्या पत्नी सोलापूर जिल्ह्यात सहशिक्षिका म्हणून २०१६ पासून कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे ‘शालार्थ आयडी’ नसल्याने विना वेतन काम करीत आहेत. ‘शालार्थ आयडी’ मंजूर झाल्यानंतर त्यांचे वेतन सुरू होणार होते. त्यांनी आयडी मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव १६ जून रोजी पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयात दाखल केला होता. तो ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीद्वारे मंजूर करण्यासाठी मिरगणे यांनी तक्रारदार यांच्याकडे एक लाख रुपये लाचेची मागणी केली होती..लाचखोर चार पोलिसांना अटक.याबाबत तक्रारदाराने ‘एसीबी’ कार्यालयात १७ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर ‘एसीबी’ च्या अधिकाऱ्यांनी १७ आणि २१ नोव्हेंबर रोजी पडताळणी केली. पडताळणीदरम्यान आरोपीने लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार मंगळवारी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील केबिनमध्ये एका लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना मिरगणे याला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘एसीबी’चे पुणे परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील आणि अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक प्रसाद लोणारे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस आयुक्त सतीश वाळके करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.