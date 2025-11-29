पुणे

Education News : परीक्षा व प्रमाणपत्र वितरणात विलंब करणाऱ्या विद्यापीठांवर यूजीसीची कारवाईची चेतावणी

UGC Warns Universities on Delays : उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी परीक्षा वेळेत घ्याव्यात आणि पदवी प्रमाणपत्रे १८० दिवसांच्या आत वितरित करावीत, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) दिला आहे.
पुणे : उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे यांच्याकडून अनेकदा परीक्षा वेळेत घेतल्या जात नाहीत. किंबहुना पदवी प्रमाणपत्रेही विद्यार्थ्यांना वेळेत उपलब्ध केली जात नाहीत. परीक्षा घेण्यात आणि प्रमाणपत्र देण्यात होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी आता थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगानेच (यूजीसी) पुढाकार घेतला आहे. परीक्षा वेळेत न घेतल्यास किंवा प्रमाणपत्रे वेळेत वितरित न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ‘यूजीसी’ने दिला आहे.

