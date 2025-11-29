Education News : परीक्षा व प्रमाणपत्र वितरणात विलंब करणाऱ्या विद्यापीठांवर यूजीसीची कारवाईची चेतावणी

पुणे : उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे यांच्याकडून अनेकदा परीक्षा वेळेत घेतल्या जात नाहीत. किंबहुना पदवी प्रमाणपत्रेही विद्यार्थ्यांना वेळेत उपलब्ध केली जात नाहीत. परीक्षा घेण्यात आणि प्रमाणपत्र देण्यात होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी आता थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगानेच (यूजीसी) पुढाकार घेतला आहे. परीक्षा वेळेत न घेतल्यास किंवा प्रमाणपत्रे वेळेत वितरित न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ‘यूजीसी’ने दिला आहे..देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना आयोगाने परीक्षा वेळेत घेण्याच्या आणि प्रमाणपत्रांचे वितरण वेळेत करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असेही आयोगाचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. परीक्षा वेळेत घेणे, प्रमाणपत्रांचे वितरण वेळेत करण्याबाबत २०२४मध्येही आयोगाने सूचना दिल्या आहेत..सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून परीक्षा वेळेत घेणे, विद्यार्थ्यांना अंतिम शैक्षणिक पदवी वेळेवर प्रदान करणे आवश्यक आहे. काही संस्थांकडून परीक्षा वेळेत न घेणे किंवा पदवी प्रमाणपत्रांच्या वितरणास विलंब होणे, अशा घटना घडत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे..Kolhapur Crime : गर्भलिंग रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार फरार; बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी दोन पथके, डॉक्टरचा भाऊ सौरभला चार दिवसाची कोठडी.परीक्षा आणि प्रमाणपत्रांचे वितरण यातील दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर विपरीत परिणाम होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीमध्येही अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांनी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून परीक्षा वेळेत घेणे, विद्यार्थ्यांना अंतिम प्रमाणपत्र वेळेत देण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असा आदेश आयोगाने दिला आहे..विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २००८च्या नियमावलीतील कलम ४.४ नुसार पदवीप्रदान करण्याची तारीख ही संबंधित विद्यार्थी पात्र ठरण्याच्या अपेक्षित तारखेपासून १८० दिवसांच्या आत असणे आवश्यक आहे. तसेच, शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार परीक्षा वेळेत घेतल्या जाणे, निकाल वेळेत जाहीर होणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, असे आयोगाने नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.