पुणे

Pune Education : मुंबई आयआयटीच्या सहकार्याने सीओईपीचा विकास; चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

IIT Mumbai : सीओईपी चिखली कॅम्पससाठी IIT मुंबईच्या सहकार्याने तांत्रिक व संशोधन क्षेत्रात दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारचा ‘IIT टू COEP’ उपक्रम सुरू.
Pune Education
Pune Education Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘राज्यात मुंबईत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) असल्याने दिल्लीतून पुण्यात नवीन ‘आयआयटी’ला लगेचच परवानगी मिळणार नाही. परंतु, ‘सीओईपी’च्या चिखली येथील कॅम्पसला संशोधनात आणि तंत्रज्ञानात समृद्ध करण्यासाठी ‘आयआयटी’चे (मुंबई) मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. याद्वारे ‘आयआयटी टू सीओईपी’ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,’’ अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
education
Pune University
Pune University exam
pune school reopen
S.P. college pune
Pune Bibwewadi case
pune tourism
Pune rain forecast
Chandrakant Patil education initiatives
COEP IIT collaboration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com