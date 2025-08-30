Pune Education : मुंबई आयआयटीच्या सहकार्याने सीओईपीचा विकास; चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

पुणे : ‘‘राज्यात मुंबईत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) असल्याने दिल्लीतून पुण्यात नवीन ‘आयआयटी’ला लगेचच परवानगी मिळणार नाही. परंतु, ‘सीओईपी’च्या चिखली येथील कॅम्पसला संशोधनात आणि तंत्रज्ञानात समृद्ध करण्यासाठी ‘आयआयटी’चे (मुंबई) मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. याद्वारे ‘आयआयटी टू सीओईपी’ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,’’ अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली..सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या दुसऱ्या पदवी प्रदान सोहळ्यात पाटील बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष विनायक पै, टाटा ऑटो-कॉम्प सिस्टिम्स लिमिटेडचे उपाध्यक्ष अरविंद गोयल, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुनील भिरूड, कुलसचिव डॉ. दयाराम सोनवणे, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. यशोधरा हरिभक्त आदी उपस्थित होते..पाटील म्हणाले,‘‘सीओईपीचा चिखली येथील ३५ एकरचा कॅम्पस तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. या कॅम्पसमध्ये मुंबईतील आयआयटीच्या समन्वयातून काही अभ्यासक्रम, प्रयोग यांची देवाणघेवाण करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सीओईपीमार्फत ‘आयआयटी’चे (मुंबई) संचालक डॉ. शिरीष केदारे यांच्याशी संवाद सुरू आहे. याद्वारे ‘आयआयटी टू सीओईपी’ करण्याचा प्रयत्न होत आहे.’’.गोयल म्हणाले,‘‘विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांनी ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्नं साकार करण्यासाठी नावीण्यता, कल्पकता आणि प्रामाणिकपणा याद्वारे देशाच्या प्रगतीत मोलाचा वाटा उचलला पाहिजे.’’ तर पै यांनी विद्यार्थ्यांना उत्पादन आणि संशोधन क्षेत्रातील संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी डॉ. भिरूड यांनी विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल सादर केला. ते म्हणाले,‘‘विद्यापीठाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंगसाठी पहिल्या ‘चेअर प्रोफेसरशिप’ची स्थापना केली आहे. माजी विद्यार्थी संघटनेकडून दोन कोटी रुपयांहून अधिक निधी पुरस्कार, शिष्यवृत्ती आणि आंतरराष्ट्रीय शाखांसाठी प्राप्त झाला आहे. विद्यापीठात लवकरच केंद्रीय ग्रंथालयासह संगणक अभियांत्रिकी शाखेसाठी नूतन वास्तू निर्मिती आणि प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यात येणार आहे.’’.विद्यापीठाच्या पदवी प्रदान सोहळ्यात ३५८ पदव्युत्तर विद्यार्थी (२७१ एम.टेक. आणि ८७ एमबीए) आणि ७२५ पदवीधर विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यात आली तर, १७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना रँक प्रमाणपत्रे आणि नऊ पदवीधर विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके देण्यात आली. डॉ. क्षिप्रा मोघे आणि डॉ. शिल्पा काणकोणकर यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.