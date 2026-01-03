पुणे

पुण्यात अजितदादांच्या उमेदवाराकडून पैसे वाटप, भाजपच्या आरोपानंतर नेत्याच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल

Pune : राज्यातील महापालिका निवडणुकीमध्ये अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस संपल्यानंतर लढतींचं चित्र स्पष्ट झालंय. अनेक ठिकाणी बिनविरोध करण्यात महायुतीला यश आलंय. दरम्यान, पुण्यात भाजप आणि राष्ट्रवादीत आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.
BJP Alleges Money Distribution During Pune Civic Polls

BJP Alleges Money Distribution During Pune Civic Polls

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. निवडणूक प्रचारावेळी आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी हा गुन्हा नोंदवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार बाबुराव चांदेरे यांच्या मुलाने पैसे वाटल्याचा आरोप आहे. प्रभाग ९ मध्ये पैसे वाटल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
crime
NCP
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com