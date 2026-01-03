पुण्यात अजितदादांच्या उमेदवाराकडून पैसे वाटप, भाजपच्या आरोपानंतर नेत्याच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल

पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. निवडणूक प्रचारावेळी आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी हा गुन्हा नोंदवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार बाबुराव चांदेरे यांच्या मुलाने पैसे वाटल्याचा आरोप आहे. प्रभाग ९ मध्ये पैसे वाटल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय..पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये मध्यरात्री मोठा ड्रामा झाला. मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी पैसे वाटण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. या प्रकरणी बाणेर पोलीस ठाण्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल झाला आहे. बाबुराव चांदेरे यांनी प्रभागात पैसे वाटल्याचा आरोप अनेक राजकीय पक्षांकडून करण्यात आला होता..विकेट पडली! अर्ज मागे घेण्यावरून वाद, मनसे पदाधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर भाजप कार्यकर्ते नाचले; उमेदवारासह १५ जणांवर गुन्हा.किरण चांदेरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. चांदेरे यांच्या मुलासह १४ जण मतदारसंघात मतदारांच्या याद्या घेऊन फिरत होते. तसंच त्यांनी मतदारांना प्रभावित केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलाय. बाबुराव चांदेरे हे पुण्यात प्रभाग क्रमांक ९ मधून लढत आहेत..चांदेरे यांच्या मुलानेच पैसे वाटले अशी तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. प्रभाग ९ मधील भाजप उमेदवार गणेश कळमकर यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना फोन केला होता. त्यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी एका महिलेला पकडलं होतं आणि ती प्रभागातील महिलांची नावं लिहून घेत असल्याचा आरोप केला होता. तर महिलेनं बाबुराव चांदेरे यांचं नाव घेतलं असंही भाजप उमेदवारांनी म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.