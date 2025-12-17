पुणे

Pune News : भाजप उमेदवाराच्या मुलाला मद्य वाहतूक करताना पकडले; मद्याच्या बाटल्यांसह मोटार जप्त!

Election Code Violation : निवडणूक काळात आचारसंहितेची अंमलबजावणी करताना निवडणूक आयोगाच्या पथकाने मद्य वाहतुकीचा प्रकार उघडकीस आणला. या प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
Liquor Seizure During Municipal Election Campaign

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ऊरळी देवाची नगरपरिषदेच्या निवडणूक प्रचारात हडपसरमधील फुरसुंगी भागात भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराच्या मुलासह दोघांना मद्य वाहतूक करताना पकडण्यात आले. या कारवाईत मद्याच्या बाटल्यासह मोटार असा सात लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

