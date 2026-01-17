पुणे

शेवटच्या क्षणी भाजपनं तिकीट कापलं, अमोल बालवडकर यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर जिंकून दाखवलं; मध्यरात्री लागला निकाल

Amol Balwadkar : पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अमोल बालवडकर यांनी भाजपच्या लहू बालवडकर यांचा ९०३ मतांनी पराभव केला. मध्यरात्री दीड वाजता या प्रभागाची मतमोजणी पूर्ण झाली.
Amol Balwadkar Wins Pune Ward 9 On NCP Ticket After BJP Snub

सूरज यादव
Updated on

NCP Candidate Amol Balwadkar: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अमोल बालवडकर यांचे भाजप नेत्यांसोबत झालेल्या वादामुळे बाणेर-बालेवाडी प्रभाग क्रमांक ९ च्या निवडणुकीकडे अवध्या राज्याचे लक्ष लागलेले होते. या अटीतटीच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल बालवडकर यांच्यासह बाबूराव चांदेरे यांनी बाजी मारली. याशिवाय प्रभागात भाजपच्या रोहिणी चिमटे, मयूरी कोकाटेही विजयी झाल्या आहेत.

