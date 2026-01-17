शेवटच्या क्षणी भाजपनं तिकीट कापलं, अमोल बालवडकर यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर जिंकून दाखवलं; मध्यरात्री लागला निकाल

NCP Candidate Amol Balwadkar: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अमोल बालवडकर यांचे भाजप नेत्यांसोबत झालेल्या वादामुळे बाणेर-बालेवाडी प्रभाग क्रमांक ९ च्या निवडणुकीकडे अवध्या राज्याचे लक्ष लागलेले होते. या अटीतटीच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल बालवडकर यांच्यासह बाबूराव चांदेरे यांनी बाजी मारली. याशिवाय प्रभागात भाजपच्या रोहिणी चिमटे, मयूरी कोकाटेही विजयी झाल्या आहेत..पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये अमोल बालवडकर आणि लहू बालवडकर यांच्यात अत्यंत चुरशीची अशी लढत झाली. या लढतीत अमोल बालवडकर यांनी भाजप उमेदवाराचा पराभव केला. अमोल बालवडकर यांचं भाजपने शेवटच्या क्षणी तिकीट कापल्यानं ते राष्ट्रवादीतून मैदानात उतरले होते. यामुळे प्रभाग क्रमांक ९च्या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. अमोल बालवडकर यांनी भाजपच्या लहू बालवडकर यांचा ९०३ मतांनी पराभव केला. मध्यरात्री दीड वाजता या प्रभागाची मतमोजणी पूर्ण झाली..पुण्यातल्या ४१ प्रभागातील सर्व विजयी नगरसेवकांची यादी एका क्लिकवर; भाजप १२०, राष्ट्रवादी २६, कुणाला किती जागा?.उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजपने अमोल बालवडकर यांचे तिकीट कापले. त्यामुळे बालवडकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली. उमेदवारी नाकारल्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचारात अमोल बालवडकर विरुद्ध राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यात संघर्ष बघायला मिळाला. बालवडकर यांना पराभूत करण्यासाठी भाजपने संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली..बालवडकर यांच्याकडूनही भाजपच्या नेत्यांवर तिखट शब्दांत टीका केली जात असल्याने या प्रभागातील लढतीकडे लक्ष लागले होते. दुपारी चारच्या सुमारास प्रभाग ९ची मतमोजणी सुरू झाली, ती पूर्ण होण्यासाठी रात्रीचे दीड वाजले. भाजपचे उमेदवार काही फेऱ्यांमध्ये आघाडीवर, तर कधी अमोल बालवडकर आघाडीवर होते. प्रत्येक फेरीला गणित बदलत चालल्याने दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव होता. अखेर बालवडकर यांनी ९०३ मतांनी विजय मिळवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.